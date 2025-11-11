  1. Clients Privés
Un produit de base fondamentalement nouveau WhatsApp prépare une petite révolution du chat – ce que tu dois savoir 

Sven Ziegler

11.11.2025

WhatsApp s’apprête à modifier son produit phare : avec une nouvelle mise à jour, il sera désormais possible de contacter des personnes qui n’ont pas de compte WhatsApp. Mais la messagerie interplateforme ne se fera pas sans quelques accrocs.

Il sera bientôt possible d'utiliser WhatsApp en dehors de la plateforme.
Il sera bientôt possible d'utiliser WhatsApp en dehors de la plateforme.
WhatsApp

Sven Ziegler

11.11.2025, 13:13

11.11.2025, 14:03

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • WhatsApp introduit une fonction qui permet d'écrire à des utilisateurs d'autres messageries.
  • Ton numéro de téléphone sera partagé contrairement aux autres données de profil.
  • Les blocages ne sont pas automatiques : il faut bloquer ces contacts séparément dans chaque messagerie externe.
Montre plus

WhatsApp est en train de procéder à l'un de ses plus grands changements depuis des années : Grâce à une nouvelle mise à jour, tu pourras à l'avenir discuter directement avec des personnes qui utilisent d'autres messageries. Le groupe met ainsi en œuvre les nouvelles règles de l'UE qui imposent une plus grande interopérabilité entre les services.

Jusqu'à présent, il était clair que ceux qui ne voulaient pas être sur WhatsApp n'étaient accessibles pour toi que via d'autres applications. C'est ce qui va changer, mais avec de nouvelles règles du jeu.

Ton numéro de téléphone sera toujours visible dès que tu correspondras avec un contact tiers. Le nom ou la photo de profil ne seront toutefois pas communiqués. WhatsApp veut ainsi protéger la sphère privée, même si le chat se déroule en dehors de son propre système.

Mais cette nouveauté ne vient pas sans restrictions. Selon le portail futurezone.de, WhatsApp importe les données techniques d’enregistrement des utilisateurs tiers. De plus, le chiffrement de bout en bout ne s’applique qu’aux messages échangés directement via WhatsApp. Rien ne garantit que les services de messagerie externes respectent les mêmes standards de sécurité.

Nouvelle fonction WhatsApp disponible dès maintenant

Le thème du blocage pose également quelques complications. Les personnes que tu as bloquées sur WhatsApp pourraient malgré tout t’écrire via une application tierce compatible – à condition qu’elles connaissent ton numéro. WhatsApp précise qu’il faut bloquer ces contacts séparément dans chaque messagerie externe.

Le déploiement a déjà commencé : Dans la bêta Android 2.25.33.8, la fonction est activée à titre de test - le service BirdyChat est pris en charge pour le lancement. D'autres messagers devraient suivre, à condition qu'ils remplissent les exigences de sécurité et de cryptage. Les utilisateurs iOS y auront également accès.

Cinq astuces perfides. Ces arnaques sont les plus dangereuses pour les seniors

Cinq astuces perfidesCes arnaques sont les plus dangereuses pour les seniors

Tout ne sera pas disponible sur toutes les plateformes. Si les messages texte, les photos, les vidéos, les messages vocaux et les documents pourront être échangés entre applications, les autocollants, les statuts et les messages éphémères resteront, pour l’instant, exclusifs à WhatsApp.

Pour de nombreux utilisateurs, cette mise à jour représente néanmoins une nette amélioration : les contacts en dehors de WhatsApp peuvent être contactés plus facilement – et il se peut qu'à l'avenir, on ait besoin de moins d'applications sur le smartphone.

