Moyen-Orient Sud du Liban: Israël affirme avoir frappé des combattants présumés

L'armée israélienne a annoncé avoir mené samedi une frappe aérienne visant des combattants présumés dans la région de Nabatiyé, dans le sud du Liban, la première de ce type depuis l'annonce par Washington d'un accord-cadre entre Israël et le Liban.