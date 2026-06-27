Moyen-Orient
Sud du Liban: Israël affirme avoir frappé des combattants présumés
EPA
L'armée israélienne a annoncé avoir mené samedi une frappe aérienne visant des combattants présumés dans la région de Nabatiyé, dans le sud du Liban, la première de ce type depuis l'annonce par Washington d'un accord-cadre entre Israël et le Liban.
Une porte-parole de l'armée israélienne a déclaré à l'AFP que la frappe visait des «terroristes présumés qui représentaient une menace pour les soldats» israéliens dans la région de Nabatiyé.