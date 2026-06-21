Après des décennies de voyages, Heinz Schlagenhauf s’est définitivement installé à l’étranger. Aujourd’hui, ce Thurgovien de 74 ans vit dans la campagne japonaise, où il retrouve des valeurs qu’il pensait avoir perdues en Suisse.

Heinz aime se promener à vélo électrique et découvrir les environs ; Osaka se trouve à environ 80 kilomètres de chez lui.

Pas le temps ? blue News résume pour toi Heinz Schlagenhauf, originaire de Thurgovie, vit au Japon depuis 2021 et y apprécie le calme, la politesse et le respect dont font preuve les gens.

Cet homme de 74 ans a voyagé dans plus de 50 pays ; il se sentait de plus en plus aliéné en Suisse par l’esprit de compétition et le manque de chaleur humaine, et a retrouvé au Japon les valeurs de sa jeunesse.

Le Japon n’était pas sa destination de rêve, mais grâce à son épouse japonaise, il y est resté et conseille aux expatriés de faire preuve d’ouverture d’esprit, d’adaptabilité et de ne pas avoir le mal du pays.

«La Suisse de ma jeunesse n’existe plus. C’est ici, au Japon, que je l’ai retrouvée.» On entend rarement ce genre de propos de la part d’un expatrié suisse au Japon. Pourtant, Heinz Schlagenhauf les assume pleinement. Ce Thurgovien de 74 ans vit depuis 2021 dans la préfecture de Wakayama. Ce qui l’y retient n’est ni les métropoles ni les temples, mais les habitants.

Cinq heures du matin, tout juste. Heinz Schlagenhauf est déjà réveillé. Il ne manquerait pour rien au monde le lever du soleil sur les montagnes proches de la mer, juste devant sa maison entourée d’un vaste jardin. Un espresso à la main, cet homme de 74 ans est assis sur sa terrasse et contemple l’horizon. «On vit ici à la campagne», confie-t-il à blue News, avant de partir d’un éclat de rire. Schlagenhauf émaille régulièrement ses phrases de mots anglais, peut-être l’héritage de ses nombreux voyages internationaux et de ses années passées à l’étranger.

Les touristes ne s’aventurent guère dans cette région reculée du sud d’Osaka. Ceux qui s’y promènent y croisent surtout des habitants du coin. C’est précisément ce qui séduit ce natif de Thurgovie. «J’aime cette vie paisible et tranquille ici.» Le stress lié à la densité de population, comme à Tokyo, lui est devenu insupportable.

Wakayama se trouve à l’extrême sud du Japon. C’est là que Heinz, cet expatrié suisse, s’est installé. ChatGPT

Ce qu’il apprécie avant tout au Japon, c’est le respect mutuel. «Les gens prennent soin de leurs parents et de leurs grands-parents. Cette attitude envers les personnes âgées ne cesse de m’impressionner», explique Schlagenhauf. La vie à la campagne lui rappelle sa jeunesse en Thurgovie. À l’époque, les gens se saluaient encore dans la rue, tout était plus proche, plus familial et plus personnel.

«C’est exactement ce que je retrouve ici», confie-t-il à blue News. Le fait qu’il ait fini par échouer au Japon relève, selon lui, du destin.

Ayant grandi dans un petit village au bord du lac de Constance, Heinz Schlagenhauf est attiré par Genève dès l’âge de 17 ans. Sa région natale lui paraît alors trop étriquée : un supermarché, une laiterie, une boulangerie, une boucherie… et tout le monde se connaît. L’ouverture d’esprit de la Suisse romande le fascine. C’est le début d’une vie qui le conduira plus tard dans plus de 50 pays.

Voyager devient une constante pour Schlagenhauf. États-Unis, Philippines, Thaïlande, Malaisie, Hong Kong, Australie, Afrique du Sud, Mexique, Brésil, Tahiti: l’exotisme ne cesse de l’attirer. Il lui arrive de rester plusieurs mois dans un même pays. La Suisse lui sert avant tout de port d’attache, une sorte d’eldorado de transit. Heinz Schlagenhauf résume ainsi: «Pour moi, la Suisse a toujours été un pays où l’on peut bien gagner sa vie.»

Ce Thurgovien est un véritable caméléon professionnel: il a travaillé comme ambulancier, plombier, employé de la poste, agent administratif à la police municipale de Zurich, longtemps comme gérant de camping, et plus récemment comme veilleur de nuit dans un hôtel de luxe. Mais l’étranger continue de l’attirer inlassablement. «La Suisse est en train de devenir une société où règne la loi du plus fort. La jalousie et la rancœur ne cessent de croître. Ici, aucun agriculteur n’envie à son voisin une pomme de terre plus grosse», explique Schlagenhauf.

L’idée d’émigrer hante Schlagenhauf depuis longtemps

L’idée d’émigrer continue de s’ancrer en lui. Mais en 2013, un coup du sort vient bouleverser ses projets: un cancer de l’intestin. Schlagenhauf change alors radicalement de vie, adopte un régime végétarien et choisit de ne pas suivre de chimiothérapie. Il mise plutôt sur son vélo de course, auquel il est très attaché. «Au moins, ça ne me tue pas.»

En 2020, Chiho (60 ans), son épouse japonaise — qu’il a rencontrée en 1986 lors d’un tour du monde — se retrouve bloquée au Japon en raison de la pandémie. Venue rendre visite à sa famille, elle ne peut plus quitter le pays.

«La Suisse a toujours été pour moi un pays où l’on gagnait bien sa vie»

En septembre 2021, Heinz Schlagenhauf quitte la Suisse pour s’installer dans le pays de son épouse. «Mais cette décision ne me paraît pas être une aventure. Et le Japon n’est pas la destination de mes rêves pour l’expatriation. En réalité, je préfère le Portugal, la Thaïlande ou les Philippines», confie le globe-trotteur à blue News.

Il reste néanmoins sur place. Le Japon n’est pas un pays simple pour les étrangers. L’obtention d’un visa de long séjour y est difficile. Le pays mène une politique d’immigration restrictive et n’accorde généralement des autorisations de séjour prolongé que sous certaines conditions strictes, comme un emploi, des études ou un mariage avec une ressortissante ou un ressortissant japonais. Schlagenhauf peut y rester grâce à la caution de son beau-père — une situation qui serait bien plus compliquée pour de nombreux autres candidats à l’expatriation.

Le Japon a longtemps compté parmi les pays les plus chers au monde. Mais ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui, explique Schlagenhauf. La faiblesse du yen a rendu la vie nettement moins coûteuse pour de nombreux étrangers.

Sur le plan financier aussi, une expatriation doit être soigneusement préparée, souligne-t-il. Ceux qui ne perçoivent pas encore l’AVS doivent penser à temps à l’assurance vieillesse facultative. Avec une AVS, une retraite ou une pension, il est possible de bien vivre au Japon — surtout à la campagne et loin des grands sites touristiques.

«Rien de la Suisse ne me manque»

À ceux qui envisagent eux aussi d’émigrer, cet homme de 74 ans recommande avant tout de faire preuve d’ouverture d’esprit et de sérénité. «Il ne faut pas s’attendre à ce que tout fonctionne comme chez soi. Il faut s’adapter et respecter les gens.»

Il est tout aussi essentiel de se familiariser avec les lois, les coutumes, la langue et la culture de son nouveau pays. Heinz parvient à se faire comprendre en japonais au quotidien, mais il continue d’apprendre la langue. «C’est mon entraînement contre la démence», dit-il. À 74 ans, il reste en forme grâce au jardinage et aux tâches ménagères. «Mais il est important pour moi de savoir aussi savourer le dolce far niente de temps en temps», ajoute-t-il.

Et un point est essentiel: il ne faut pas souffrir du mal du pays. Au fil de ses voyages, il a vu de nombreux expatriés échouer pour cette raison. Bien des rêves se sont finalement brisés sur ce sentiment de nostalgie.

Heinz est aujourd’hui arrivé à Wakayama, dans le pays de sa femme. Le calme, la politesse et l’esprit communautaire lui rappellent la Suisse de sa jeunesse. «Je les ai retrouvés ici – dans une certaine mesure», confie-t-il.

Une seule chose manque parfois à ce Thurgovien. «Pour la délicieuse salade de viande bouillie de mon restaurant préféré en Thurgovie, je ferais volontiers une escale à tout moment», dit-il.

Puis il rit et ajoute: «Mais à part ça, la Suisse ne me manque pas.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

Archives sur le Japon