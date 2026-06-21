Faux papiers, sociétés écrans : le trafic de permis de séjour prospère en Suisse

Faux contrats de travail, sociétés écrans, voire faux passeports: en Suisse, un véritable marché des permis de séjour obtenus frauduleusement s'est développé. Faute de ressources suffisantes, les autorités ne sont pas en mesure d'effectuer des contrôles approfondis.

En Suisse, des fraudeurs tentent régulièrement d’obtenir un titre de séjour à l’aide de faux documents d’identité. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Petar Marjanović Petar Marjanović

Pas le temps? blue News résume pour toi Des personnes obtiennent frauduleusement des autorisations de séjour en Suisse grâce à des contrats fictifs, des sociétés boîtes aux lettres ou de faux documents d’identité européens.

Un contrat de travail de douze mois suffit pour obtenir un permis B valable cinq ans.

La Confédération fait état d’un chiffre record de faux indépendants pour 2025 : 9 % des travailleurs indépendants de l’UE/AELE contrôlés étaient concernés. L’Office fédéral des douanes a découvert 1 456 documents falsifiés la même année.

Des lacunes dans les contrôles touchent également d’autres domaines. En Argovie, une Russe a exercé pendant des années en tant que médecin, jusqu’à ce que son autorisation soit révoquée et qu’une plainte pénale soit déposée. Montre plus

À l’aide de contrats de travail, de sociétés fictives ou encore de faux documents d’identité européens, des personnes auraient obtenu frauduleusement des autorisations de séjour en Suisse. Comme le révèle la «NZZ am Sonntag», les ressortissants de l’UE ou de l’AELE titulaires d’un contrat de travail d’au moins douze mois se voient accorder un permis B valable cinq ans.

Selon le journal, plusieurs procédures judiciaires illustrent la manière dont ces règles sont contournées. Dans une affaire survenue dans le canton de Fribourg, une ressortissante slovène n’a travaillé que deux jours dans une entreprise. Les autorités ont ensuite conclu que son contrat de travail était fictif. Le Tribunal fédéral a dès lors annulé l’autorisation de séjour qui lui avait été accordée jusqu’en 2029.

Une société écran employant 50 Roumains

À Zurich, 50 ressortissants roumains auraient par ailleurs été officiellement employés par l’intermédiaire d’une société écran, ce qui leur aurait permis d’obtenir illégalement des autorisations de séjour.

Le phénomène des faux indépendants est également très répandu. Selon la «NZZ am Sonntag», le dernier rapport de la Confédération sur les mesures d’accompagnement fait état d’un niveau record en 2025 : 9 % des ressortissants de l’UE/AELE contrôlés en qualité d’indépendants ont été considérés comme de faux indépendants. Les cas concernent principalement le secteur de la construction et l’industrie manufacturière.

L’Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières a par ailleurs découvert 1 456 documents falsifiés en 2025. La police cantonale de Saint-Gall détecte, sur plus de 1 500 titres de séjour contrôlés chaque année, 130 à 160 falsifications supplémentaires.

Les falsifications sont en hausse

Dario Cellere, responsable des services de la migration du canton de Saint-Gall, explique à la NZZ: «Ils achètent de fausses cartes d’identité européennes. Associées à un contrat de travail à durée indéterminée, elles leur permettent d’obtenir rapidement un permis B valable cinq ans.»

L’Association suisse des services des habitants tire elle aussi la sonnette d’alarme. Son coprésident, Alexander Ott, affirme dans les colonnes du journal que le nombre de documents présentant des indices de falsification «augmente nettement». Selon lui, de nombreuses contrefaçons risquent de passer entre les mailles du filet.

Une affaire survenue l’an dernier montre que ces failles dans les contrôles touchent également le système de santé. Au sein des services psychiatriques argoviens, une ressortissante russe a exercé comme médecin auprès de patients à partir de janvier 2022.

En juillet 2025, la Commission des professions médicales a radié son inscription au MedReg. Elle a ensuite été suspendue de ses fonctions, tandis que le canton d’Argovie a déposé une plainte pénale. Interrogée par la SRF, l’intéressée a déclaré: «Bien sûr que je suis médecin.» La présomption d’innocence demeure applicable.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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