Patrimoine 1,5 million de journaux numérisés, mémoire de la diversité suisse

ATS

28.2.2026 - 09:15

La Bibliothèque nationale suisse a passé le cap des 15 millions de pages de journaux numérisées. Ces archives, reflet de la société suisse à travers le temps, sont librement consultables en ligne.

"La Suisse compte de très nombreux journaux, ils racontent la richesse de chaque région", explique Martina Hoffmann, la cheffe du service Numérisation de la Bibliothèque nationale. (image d'illustration).
"La Suisse compte de très nombreux journaux, ils racontent la richesse de chaque région", explique Martina Hoffmann, la cheffe du service Numérisation de la Bibliothèque nationale. (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

28.02.2026, 09:15

28.02.2026, 09:20

En quatre ans, la Bibliothèque nationale suisse a plus que doublé le nombre de pages de journaux de sa collection, pour désormais atteindre 15 millions de numérisations. Toutes sont accessibles depuis le site internet de l'institution, à l'image de Construire, La Suisse ou L'écho de Sierre, a-t-elle indiqué cette semaine.

«Ces journaux sont le reflet de la société et de la culture suisse», se passionne Martina Hoffmann, la cheffe du service Numérisation de la Bibliothèque nationale. «La Suisse compte de très nombreux journaux, même si certains ont disparu. Ils racontent la richesse de chaque région», salue-t-elle encore auprès de Keystone-ATS. Dans la base de données de l'institution, les éditions les plus anciennes datent de 1692.

Si la Bibliothèque nationale prend un soin particulier à scanner et compléter les métadonnées de toutes ces pages, c'est notamment parce que la presse peut devenir une partenaire de la recherche.

Un travail pour comprendre «comment la publicité dans les journaux a évolué au fil du temps» a ainsi pu être mené, illustre Martina Hoffmann. D'autres sur l'économie suisse au siècle dernier ou encore des recherches généalogiques ont été rendues possibles par cette base de données foisonnante.

Mais ces archives sont également à disposition du grand public, dont de nombreux visiteurs étrangers qui consultent les journaux suisses à la recherche d'un événement particulier ou de l'édition d'une date historique.

A l'avenir, la Bibliothèque nationale ambitionne, avec l'aide de ses partenaires, de combler les régions qui manquent encore à sa base de données: la Suisse centrale, Appenzell Rhodes-Extérieures et Bâle-Campagne. Elle ne chiffre pas d'objectif précis, mais «nous serions heureux avec quelques millions de pages numérisées en plus» d'ici à 2030, déclare la responsable Martina Hoffmann.

https://www.e-newspaperarchives.ch/

