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«Rayonnement de notre vignoble» 100'000 visites lors des Caves ouvertes vaudoises

ATS

24.5.2026 - 19:50

L’édition 2026 des Caves ouvertes vaudoises a rassemblé sur deux jours des milliers de curieux et d’amateurs de vin dans les six régions viticoles du canton. Quelque 100'000 visites de caves ont été dénombrées, se félicite dimanche l’Office des vins vaudois (OVV).

Les Caves ouvertes vaudoises ont attiré la foule: 100'000 visites ont été dénombrées. (photo symbolique)
Les Caves ouvertes vaudoises ont attiré la foule: 100'000 visites ont été dénombrées. (photo symbolique)
ATS

Keystone-SDA

24.05.2026, 19:50

24.05.2026, 19:52

Par une météo estivale, les visiteurs sont venus en nombre à la rencontre des 270 vigneronnes et vignerons qui avaient ouvert les portes de leur domaine, indique le communiqué. Le public a pu découvrir des crus de qualité, reflets d’un lien fort avec le terroir vaudois.

«Les Caves ouvertes vaudoises démontrent chaque année leur rôle clé dans le rayonnement de notre vignoble. Elles reflètent la diversité, le dynamisme et l’engagement de toute une profession tournée vers l’avenir», déclare dans le communiqué Benjamin Gehrig, directeur de l'OVV.

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