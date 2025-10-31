Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 31.10.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

VOTATIONS FÉDÉRALES : Le Contrôle fédéral des finances publie vendredi les budgets de campagne pour les votations fédérales du 30 novembre sur l'initiative Service citoyen et sur l'initiative pour l'avenir. Un record a été atteint lors de la dernière campagne, en vue de la votation du 28 septembre sur la réforme de l'imposition du logement. Les partisans de l'abolition de la valeur locative avaient annoncé un peu plus de sept millions de francs, contre moins d'un demi-million pour les opposants.

CINÉMA : Du cinéma aux séries télévisées en passant par des univers immersifs: le Geneva International Film Festival (GIFF) ouvre ses portes vendredi soir au Théâtre Pitoëff à Genève en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Jusqu'au 9 novembre, le GIFF va notamment accueillir le réalisateur britannique Stephen Frears ("My beautiful Laundrette") ainsi que le scénariste américain Alan Ball ("American Beauty").

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 31 octobre, c'est aujourd'hui la journée mondiale des villes. En 2025, la journée veut être un catalyseur dynamique pour promouvoir l'innovation et la transformation numérique au service d'une urbanisation durable, tout en plaçant les personnes au centre. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/cities-day

Vu dans la presse

MÉDIAS : Estimant que les mesures annoncées mercredi par le Conseil fédéral contre les grandes plateformes numériques ne vont pas assez loin, l'entrepreneur soleurois Guido Fluri annonce vendredi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund vouloir lancer sa propre initiative populaire contre la désinformation et l'extrémisme. M. Fluri, qui avait remporté un franc succès avec son initiative «Réparation de l'injustice faite aux enfants placés de force», juge le projet du Conseil fédéral «décevant et peu tourné vers l'avenir». Sa nouvelle initiative veut obliger les groupes technologiques à assumer la responsabilité des contenus, à l'instar des médias traditionnels, explique-t-il. Il entend soumettre le texte à la Chancellerie fédérale avant la fin de l'année.

DROITS DE DOUANE : L'ancienne ambassadrice des Etats-Unis en Suisse Suzi LeVine estime vendredi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt que le Forum économique mondial (WEF) représente une opportunité pour les autorités suisses afin de mener de nouvelles négociations avec Washington sur les droits de douane américains. «Avec le WEF à Davos, la Suisse dispose d'une tribune et [le président américain Donald] Trump adore les tribunes». La Suisse est également le plus grand transformateur d'or au monde, ajoute-t-elle. «Cela offre peut-être des opportunités de négocier de manière créative sans trahir ses propres valeurs». Mme LeVine conseille à la Suisse de conserver sa boussole morale et de diversifier ses relations économiques.

FOOTBALL : La pelouse du stade de football de Genève est régulièrement attaquée par les rats, rapporte vendredi la Tribune de Genève. Les rongeurs creusent jusqu'à 100 trous par nuit. Malgré la pose de pièges, trappes et autres procédés depuis un mois, des dégâts sont constatés chaque matin. «Il y a peu de captures. Quand l'un [des rats, ndlr] est pris au piège, les autres ne s'approchent plus des boîtes», indique dans le journal Adrien Vabre, directeur de Realsport, la société d'entretien du stade. Il précise qu'"une sorte de filet électrifié a été commandé, qui sera posé à même le sol sur le pourtour du terrain». La Suisse doit affronter la Suède au stade de Genève le 15 novembre dans le cadre des qualifications au Mondial 2026.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020) : décès de l'acteur écossais Sean Connery, interprète de James Bond dans les six premiers films de la saga et lauréat d'un Oscar pour son rôle dans «Les Incorruptibles». Il était né en 1930.

- Il y a 10 ans (2015) : 224 personnes, dont 17 enfants, sont tuées dans l'explosion d'un avion russe transportant des touristes au départ de la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh. Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) revendique la responsabilité du crash, mais cette version a rapidement été mise en doute.

- Il y a 50 ans (1975) : naissance du footballeur et entraîneur vaudois Fabio Celestini.

- Il y a 50 ans (1975) : sortie de «Bohemian Rhapsody» de Queen en single.

- Il y a 95 ans (1930) : naissance de l'astronaute américain Michael Collins, pilote du module de commande Apollo 11. En 1969, il était en orbite autour de la Lune, tandis que Neil Armstrong et Edwin «Buzz» Aldrin étaient les premiers hommes à marcher sur la Lune. Il est mort le 28 avril 2021.

- Il y a 105 ans (1920) : naissance du photographe australien d'origine allemande Helmut Newton, connu pour ses nus de femmes. Il est décédé en 2004.

- Il y a 105 ans (1920) : naissance du footballeur allemand Fritz Walter. Il était le capitaine de l'équipe nationale d'Allemagne qui a remporté la Coupe du monde 1954 en Suisse. Il est mort en 2002.

Le dicton du jour

«À la Saint-Quentin, la chaleur a sa fin».