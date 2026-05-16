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«L'amour est un droit humain» 1000 personnes à Berne pour la sécurité des personnes queer

ATS

16.5.2026 - 15:47

Samedi, près d'un millier de personnes ont manifesté à Berne pour la liberté et la sécurité des personnes queer. Elles ont défilé dans le centre-ville dans le cadre du Christopher Street Day.

Le Christopher Street Day commémore le 28 juin 1969, date à laquelle la police new-yorkaise a fait irruption dans un bar gay de Christopher Street.
Le Christopher Street Day commémore le 28 juin 1969, date à laquelle la police new-yorkaise a fait irruption dans un bar gay de Christopher Street.
ATS

Keystone-SDA

16.05.2026, 15:47

16.05.2026, 16:33

Le parcours menait de la Schützenmatte à la Place fédérale, comme l'a rapporté un correspondant de l'agence de presse Keystone-ATS. «L'amour est un droit humain», pouvait-on lire sur l'une des banderoles brandies par les manifestants. Une autre proclamait: «Personne n'est libre tant que nous ne sommes pas tous libres».

Cette année, la manifestation avait pour slogan «Trans Joy is Resistance» (La joie trans, c’est la résistance). Ce message visait à inciter à ne pas considérer les personnes trans, inter et non binaires uniquement comme des victimes dans les débats actuels sur la discrimination, mais à les rendre visibles à travers leur joie de vivre et leur fierté.

Le Christopher Street Day commémore le 28 juin 1969, date à laquelle la police new-yorkaise a fait irruption dans un bar gay de Christopher Street. La révolte qui s'ensuivit est considérée comme l'acte de naissance du mouvement gay et lesbien moderne. A Zurich et à Winterthour, l'événement a lieu en juillet.

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