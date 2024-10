La Suisse doit pouvoir compter sur un approvisionnement médical sûr. Un comité citoyen formé notamment de médecins, de pharmaciens et de droguistes a déposé jeudi à la Chancellerie fédérale 131'542 signatures pour une initiative populaire en ce sens.

Le comité citoyen derrière l'initiative "Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical" a lancé la récolte de signatures fin mars 2023 (archives). ATS

ATS

L'initiative «Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical» exige de prendre des mesures contre la pénurie de médicaments importants et de matériel médical. Selon le comité, il est urgent d'agir, car la santé de la population est en danger.

Le texte demande des chaînes d'approvisionnement en provenance de l'étranger plus fiables et plus sûres. Afin que la dépendance vis-à-vis de l'étranger soit réduite, ils exigent aussi de renforcer en Suisse la recherche, le développement, la production et le stockage.

Enfin, le texte vise à créer une compétence fédérale au lieu des 26 autorités cantonales. Le secteur doit être réglé à l'échelon de la Confédération.

Le comité est composé de 23 membres. Il est soutenu par 20 associations, organisations et entreprises issues du système de santé suisse.

kigo, ats