  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Environnement 135 pesticides retrouvés dans des cours d'eau suisses!

ATS

2.10.2025 - 08:49

Un cocktail de pesticides pollue les rivières et les ruisseaux suisses. Une nouvelle étude nationale a identifié 135 pesticides dans 5 cours d'eau. Les concentrations de 23 de ces produits présentent même des risques pour les poissons, les larves d'insectes et d'autres organismes.

L'Eawag, la plateforme Qualité des eaux du VSA et le Centre Ecotox, en collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et les cantons, ont analysé la qualité des eaux de la Surb (AG), de la Petite Glâne (FR), de la rivière Ron (LU), du cours d'eau Halbach (SH) et du Scairolo (TI).
L'Eawag, la plateforme Qualité des eaux du VSA et le Centre Ecotox, en collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et les cantons, ont analysé la qualité des eaux de la Surb (AG), de la Petite Glâne (FR), de la rivière Ron (LU), du cours d'eau Halbach (SH) et du Scairolo (TI).
IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA

02.10.2025, 08:49

Ces constats sont le fruit de trois études spéciales de l'Observation nationale de la qualité des eaux de surface (NAWA). Ces études ont été publiées jeudi dans la revue «Aqua & Gas».

Les 23 pesticides dont les concentrations s'avèrent dangereuses pour les organismes aquatiques, parmi eux des insecticides très puissants, ont dépassé durant plusieurs semaines les critères de qualité écotoxicologiques jusqu'à dix fois, voire jusqu'à cent fois dans certains cas.

L'ordonnance sur la protection des eaux fixe des valeurs limites écotoxicologiques pour seulement 19 pesticides. Les nouvelles études montrent que certaines substances qui présentent pourtant un danger pour les eaux ne sont pas mentionnées dans l'ordonnance.

Des champs aux cours d'eau

Les chercheurs ont pu déterminer avec plus de précision l'origine des substances retrouvées. Les herbicides sont transportés principalement des champs aux rivières à travers les eaux de pluie.

De nombreux insecticides, notamment le fipronil qui est utilisé comme antiparasitaire pour les animaux de compagnie, aboutissent dans les cours d'eau en passant par les systèmes de traitement des eaux usées.

Le fipronil adhère aux mains et aux poils des animaux. Il peut ainsi être évacué dans les eaux usées lors de la douche ou le bain, relève l'Eawag, l'institut de recherche dans le domaine des sciences et des technologies de l'eau.

L'Eawag, la plateforme Qualité des eaux du VSA et le Centre Ecotox, en collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et les cantons, ont analysé la qualité des eaux de la Surb (AG), de la Petite Glâne (FR), de la rivière Ron (LU), du cours d'eau Halbach (SH) et du Scairolo (TI).

Les plus lus

«C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures
Nobel de la paix: quelles sont les réelles chances de Trump?
Des médecins qui n'ont plus le droit d'exercer à l'étranger sont actifs en Suisse
La cause du décès de la femme repêchée dans le lac de Constance est connue
Blatten, entre désolation et désir de reconstruction
Enseignant à l'école primaire, il commet des actes d'ordre sexuel sur des élèves