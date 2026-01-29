  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

13e rente AVS et armée Vers deux nouvelles hausses de la TVA?

ATS

29.1.2026 - 10:45

Depuis son introduction il y a 31 ans, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été relevée à cinq reprises. Elle devrait subir une nouvelle hausse pour financer la 13e rente AVS. Et une hausse supplémentaire est proposée pour financer l'armée.

Depuis son introduction il y a 31 ans, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été relevée à cinq reprises. 
Depuis son introduction il y a 31 ans, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été relevée à cinq reprises. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.01.2026, 10:45

29.01.2026, 10:46

Entrée en vigueur le 1er janvier 1995, la TVA devait remplacer l'ancien impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA), mais aussi moderniser la fiscalité suisse, la rendre plus équitable, transparente et compatible avec les normes internationales, tout en garantissant des recettes fiscales stables. Son taux était alors fixé à 6,5%.

Son premier relèvement, à 7,5%, remonte à 1999. L'objectif était spécifiquement de garantir le financement de l'AVS et de l'AI, qui faisaient face à des pressions démographiques et financières croissantes.

A la suite d'un vote populaire, la taxe sur la valeur ajoutée a de nouveau légèrement augmenté (à 7,6%) en 2001. Il s'agissait alors de financer les grands projets d'infrastructure ferroviaire, notamment les Nouvelles lignes ferroviaires alpines (NLFA) et le réseau Rail 2000.

Une première baisse

Une décennie plus tard, en 2011, le taux normal de TVA est à nouveau relevé, à 8% cette fois, afin d'éponger le déficit de l'AI et d'endiguer la croissance de son endettement. Cette hausse est toutefois limitée dans le temps et les taux doivent retrouver leur niveau antérieur fin 2017.

Suite au «non» du peuple à la réforme de la prévoyance vieillesse, le taux ordinaire de TVA baisse, pour la première fois de son histoire, à 7,7% au 1er janvier 2018. Ce taux inclut une hausse de 0,1 point de pourcentage en faveur de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF).

Le dernier relèvement en date, à 8,1%, remonte au 1er janvier 2024, suite à la votation du 25 septembre 2022. Garantir la pérennité financière de l'AVS était nouveau au coeur des enjeux.

Deux hausses à venir?

Actuellement, les Chambres fédérales débattent d'un nouveau relèvement de la TVA pour financer la 13e rente AVS acceptée par le peuple le 3 mars 2024. Suivant le Conseil fédéral, le National a tranché en septembre dernier pour une hausse temporaire de 0,7 point de pourcentage jusqu'en 2030.

Le Conseil des Etats avait lui préféré une double hausse des cotisations salariales et de la TVA. Une première hausse de 0,5 point, immédiate, devait servir à financer la 13e rente. Une seconde hausse devait financer une éventuelle suppression ou augmentation du plafond des rentes pour les couples mariés. Le Conseil des Etats doit à nouveau se prononcer sur le sujet.

Déjà une levée de boucliers. Armée: voilà comment Pfister veut obtenir 31 milliards de plus

Déjà une levée de boucliersArmée: voilà comment Pfister veut obtenir 31 milliards de plus

Mercredi, le ministre de la défense Martin Pfister a annoncé vouloir augmenter la TVA de 0,8 point à partir de 2028 et pour dix ans pour financer l'armée et la sécurité. Le Conseil fédéral doit présenter un projet en mars.

La TVA rapporte quelque 30 milliards de francs chaque année à la Confédération, ce qui en fait son deuxième plus important poste de recettes (environ 31% du total). Elle finance principalement les dépenses de la Confédération, que ce soit pour l'AVS, le fonctionnement général de l'Etat, les transports, l'éducation, l'agriculture ou la coopération internationale.

Les plus lus

«Le fascisme américain juste devant la porte» – Le chaos de l'ICE
«Elle m'a attrapé le bras en me disant: 'je vais te péter la gueule'»
Kylian Mbappé peste : «Pas digne d’une équipe de champions»
Second entraînement annulé et descente dames modifiée
Un ancien chargé de sécurité communal dans le viseur de la justice
Crans-Montana: de graves lacunes dans les contrôles de sécurité depuis des années