Les défenseurs des animaux n'apprécient guère le bruit des feux d'artifice le jour de la fête nationale. Les organisations à l'origine de l'initiative «Pour une limitation des feux d'artifice» appellent donc à célébrer le 1er août «sans pétards» cette année.

Lors de l'utilisation d'engins pyrotechniques à des fins de divertissement, il faudra à l'avenir veiller à ce que les personnes et les animaux ne soient pas trop mis en danger et que ces engins soient compatibles avec la préservation de l'environnement (archives). PavelRodimov / Getty Images

Keystone-SDA ATS

Les gens devraient «se souvenir des belles coutumes et ne pas causer de dommages inutiles», lit-on dans un communiqué. L'initiative veut limiter les feux d'artifice privés, mais continuer à autoriser les grands feux d'artifice publics – «là où ils ont lieu de manière ordonnée et annoncée».

Avec plus de 137'000 signatures, l'initiative a été déposée en novembre 2023. Certaines communes, comme Hombrechtikon dans le canton de Zurich et Zurzach en Argovie, fêtent d'ores et déjà cette année le 1er août pour la première fois sans feux d'artifice privés.

Le Conseil fédéral rejette l'initiative. Les deux commissions parlementaires compétentes demandent en revanche une autorisation obligatoire pour les pétards. La commission du Conseil national est actuellement en train d'élaborer un projet de loi dans ce sens. Le projet sera ensuite mis en consultation.

70% de la population favorable

Lors de l'utilisation d'engins pyrotechniques à des fins de divertissement, il faudra à l'avenir veiller à ce que les personnes et les animaux ne soient pas trop mis en danger et que ces engins soient compatibles avec la préservation de l'environnement. La commission du Conseil des Etats rejette toutefois une interdiction générale ou une large obligation d'autorisation pour les feux d'artifice.

Selon une étude GFS, près de 70% des personnes interrogées soutiennent actuellement l'idée de protéger la population, les animaux et la nature contre les effets nocifs des feux d'artifice.

De nombreuses villes et communes limitent d'ores et déjà l'utilisation de ces engins dans le temps et/ou dans l'espace. Elles mettent l'accent sur les festivités d'une autre manière, par exemple avec des spectacles lumineux alternatifs, de la musique, des manifestations culturelles et des éclairages colorés.