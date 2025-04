Les députés vaudois se sont prêtés au jeu des poissons d'avril lors de leur séance de mardi. Ils ont présenté des objets demandant au Conseil d'Etat de réintroduire l'ours pour réguler le loup et de renommer le Léman en «Lake of Canton de Vaud».

Le Grand Conseil vaudois a aussi eu droit mardi à ses poissons d'avril (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Le loup mange le mouton, c'est un problème. Mais l'ours mange le loup, c'est une solution!», a lancé l'auteure de ce faux postulat, Céline Misiego (Ensemble à gauche – POP).

Toujours sur le ton de la boutade, elle a estimé que la présence de l'ours serait aussi un atout pour le tourisme. «Les personnes amatrices de sensations fortes viendront des quatre coins du pays pour tenter l'expérience ultime de la randonnée: survivre à l'ours brun», a-t-elle déclaré. Sans compter que les ours pourraient aussi être abattus et consommés. «Qui refuserait une bonne fondue à l'ours des Alpes?», a-t-elle demandé.

Plusieurs députés ont réagi avec humour à cette proposition. Certains ont par exemple relevé que si l'on acheminait des plantigrades de la fosse aux ours de Berne, cela donnerait lieu à «un retour de l'ours envahisseur bernois» sur le Pays de Vaud.

Le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos a aussi joué le jeu, disant craindre «une course à l'armement dans le Jura» et, à terme, le lâcher dans la nature «du pire des prédateurs», à savoir «l'homme contemporain».

Allusion à Donald trump

L'autre poisson d'avril du jour a été signé par le Vert'libéral Aurélien Demaurex qui, dans une interpellation, a affirmé qu'il serait de bon ton que le Canton de Vaud «montre sa Grandeur» et rebaptise le Léman en «Lake of Canton de Vaud». Selon lui, «le chacun pour soi est le nouveau mot d'ordre et il serait dommage que nous soyons, comme pour le taux d'impôts, en queue de liste en comparaison intercantonale».

Faisant allusion à la décision de Donald Trump de rebaptiser le golfe du Mexique en golfe d'Amérique, il a ironisé sur le fait qu'il était temps «d'affirmer nos prétentions territoriales, justifiées par l'Histoire, l'Economie, la Géographie et le Bon Sens vaudois». Et d'affirmer, toujours en singeant le président des Etats-Unis: «Make the Lake of Canton de Vaud Great Again».