Le DFAE alloue immédiatement 10 millions de francs à l'aide humanitaire à Gaza. Il débloque 10 autres millions pour soutenir les réformes de l'Autorité palestinienne et promouvoir des échanges interreligieux. Le Conseil fédéral a été informé de ces mesures mercredi.

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis (à droite) était il y a deux semaines au Moyen-Orient, notamment pour parler du plan de paix à Gaza (archives).

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) octroie ces montants afin de soutenir à court terme le plan de paix américain pour le Proche-Orient. Ce plan prévoit un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, l'échange d'otages, l'afflux d'aide humanitaire, un nouveau retrait israélien dans Gaza, le désarmement du Hamas ainsi que la reconstruction du territoire.

En parallèle, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté en septembre la Déclaration de New York. Cette dernière engage les Etats à oeuvrer pour la fin de la guerre, le rejet du terrorisme, la mise en oeuvre de la solution à deux Etats et une intégration régionale fondée sur le droit international.

Dans son communiqué, le Conseil fédéral salue les progrès enregistrés depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza le 10 octobre, comme la libération d'otages ou une meilleure entrée de l'aide humanitaire. Celle-ci reste toutefois insuffisante à ce stade, selon le gouvernement.

Les 10 millions prévus pour l'aide humanitaire à Gaza seront versés sous forme de contributions au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et au Croissant-Rouge palestinien, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge suisse. Le DFAE plaide en outre pour la réouverture du corridor humanitaire jordanien, essentiel à l'acheminement de l'aide vers Gaza.

Ces mesures s'ajoutent aux 127 millions de francs déjà alloués depuis le 7 octobre 2023. Lors de sa tournée au Moyen-Orient il y a deux semaines, le chef du DFAE Ignazio Cassis avait annoncé une enveloppe immédiate de deux millions de francs pour l'aide humanitaire à Gaza.

Expertise technique

La Suisse détachera également temporairement quatre experts suisses auprès du Centre de coordination civil et militaire (Civil-Military Coordination Center), chargé de coordonner la mise en oeuvre du plan de paix et dirigé par les Etats-Unis à Kiryat Gat, en Israël. Ces experts apporteront leur savoir-faire dans les domaines de l'aide humanitaire, du droit international humanitaire, du désarmement et du déminage.

De plus, avec un montant maximal de 10 millions de francs, la Suisse soutiendra des réformes de l'Autorité palestinienne, en particulier dans les domaines judiciaire, administratif et des droits politiques. Le but est de consolider la viabilité d'un futur Etat palestinien.

A ce titre, Berne apporte aussi son soutien à la Coalition d'urgence pour la durabilité financière de l'Autorité palestinienne, créée en septembre à New York. Elle évalue encore la contribution concrète qu'elle peut y apporter.

Le DFAE examine enfin la possibilité de promouvoir des échanges, notamment sur le plan interreligieux, entre Israéliens et Palestiniens, «dans un esprit de dialogue et de réconciliation».