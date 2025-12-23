Ces 26 changements en 2026 à connaître dès maintenant

La nouvelle année apporte de nombreux changements en Suisse. Le stalking deviendra un délit pénal et les prix de l'électricité baisseront. L'immatriculation des véhicules à moteur sera numérisée et simplifiée.

Le cadre pénal du harcèlement obsessionnel doit augmenter (scène posée). Image : Keystone/dpa/Angelika Warmuth

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Sven Ziegler SDA

2026 apporte toute une série de nouveautés en Suisse - d'une nouvelle infraction pénale aux adaptations de l'AVS, de la caisse maladie et des impôts, en passant par de nouvelles règles dans le domaine de la circulation.

blue News vous donne un aperçu compact de ce qui va changer et quand et pour qui cela sera important.

Le stalking devient un délit à part entière

Le stalking, ou harcèlement obsessionnel, deviendra une infraction pénale à partir de début 2026 et pourra être sanctionné par des peines d'emprisonnement ou des amendes. Le Conseil fédéral a mis en vigueur les modifications du code pénal décidées par le Parlement.

Les poursuites pénales pour harcèlement obsessionnel n'existent toutefois que sur plainte, c'est-à-dire lorsqu'une victime dépose une plainte pénale. C'est ce que voulait le Parlement. Il n'y a donc pas de procédure contre la volonté de la victime.

Selon le nouveau texte de loi, quiconque poursuit, harcèle ou menace quelqu'un de manière persistante d'une manière susceptible de restreindre considérablement la personne concernée dans sa liberté d'organiser sa vie est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une amende.

Les poursuites injustifiées perdent leur caractère effrayant - du moins à l'extérieur.

Les personnes qui ont fait l'objet de poursuites injustifiées pourront à l'avenir, à partir du 1er janvier, empêcher plus facilement que des tiers aient connaissance de telles poursuites. Pour ce faire, la personne doit, comme auparavant, déposer une demande auprès de l'office des poursuites compétent.

A l'avenir, une telle demande pourra être déposée pendant toute la durée du droit de consultation des tiers, c'est-à-dire pendant cinq ans à compter de la clôture de la procédure. Actuellement, la personne poursuivie ne dispose que d'un an pour le faire.

A l'avenir, la personne poursuivie devra seulement prouver que le créancier a définitivement échoué dans sa requête. La poursuite ne pourra alors plus être communiquée.

L'obligation de servir dans la protection civile dure plus longtemps

A partir du 1er janvier 2026, tous les conscrits devront s'engager dans la protection civile jusqu'à l'âge de 40 ans. Le Conseil fédéral a mis en vigueur cette mesure visant à augmenter les effectifs de la protection civile à cette date.

Le relèvement de l'âge de la protection civile annule le raccourcissement à 36 ans en 2021 au niveau de la troupe et pour les sous-officiers. Le réservoir de personnes ayant déjà effectué leur service militaire sera ainsi plus important.

Le délai transitoire accordé aux cantons pour la mise en œuvre de l'abaissement de l'âge jusqu'à fin 2025 est donc également supprimé.

L'E-ID arrive - mais pas tout de suite

La preuve d'identité électronique (E-ID) sera introduite en Suisse au plus tôt au milieu, mais plutôt à la fin de l'année 2026. L'E-ID a été acceptée lors de la votation de septembre 2025.

Son utilisation sera facultative et gratuite et sera possible via l'application Swiyu. L'E-ID permettra par exemple de commander le permis de conduire électronique ou de prouver l'âge minimum lors de l'achat d'un produit avec des prescriptions d'âge.

Les nouvelles voitures seront plus faciles à immatriculer

A l'avenir, il sera plus facile d'immatriculer de nouvelles voitures. (image symbolique) Image : Keystone/dpa/Frank Rumpenhorst

L'immatriculation des véhicules à moteur sera numérisée et simplifiée à partir du 1er janvier. La charge de travail liée au processus d'immatriculation sera ainsi réduite. De plus, les véhicules disposant d'un certificat de conformité UE valable, sous forme papier ou électronique, seront désormais exemptés de l'obligation de réception par type suisse.

Ils peuvent être immatriculés pour la première fois en Suisse au nom de n'importe quelle personne, pour autant que les autres exigences en matière d'immatriculation soient remplies.

L'application de la loi sur le CO2 sera plus systématiquement liée à l'immatriculation des véhicules à partir du début de l'année : les permis de circulation et les plaques de contrôle ne seront délivrés que si une éventuelle sanction pour CO2 selon la loi sur le CO2 a été entièrement payée ou si le véhicule a été attribué à un parc de véhicules neufs.

Plus de systèmes dans les voitures - mais seulement avec autorisation

Les systèmes d'assistance à la conduite automatisés peuvent être utilisés plus largement sur les autoroutes, à condition que le système soit autorisé. La voiture peut prendre en charge la voie et la vitesse dans certaines situations - mais la responsabilité reste humaine : le conducteur doit pouvoir prendre le relais si le système le demande.

Jusqu'à présent, aucun constructeur n'a reçu une telle autorisation.

Les crédits à la consommation deviennent plus avantageux

Le taux d'intérêt maximal pour les crédits à la consommation sera adapté à la baisse des taux d'intérêt. Début 2026, le taux des crédits en espèces passera de 11 à 10%.

Le taux d'intérêt maximal pour les crédits à découvert, par exemple pour les cartes de crédit, sera également abaissé, passant de 13 à 12%. La raison de ces adaptations est la baisse du niveau des taux d'intérêt.

Des rachats ultérieurs dans le pilier 3a deviennent possibles

Pour la première fois, les personnes qui n'ont pas versé de cotisations ou seulement des montants partiels dans leur prévoyance individuelle liée (pilier 3a) au cours de certaines années pourront verser ces cotisations a posteriori sous forme de rachats.

Cela signifie qu'au cours de l'année fiscale 2026, il sera possible de rattraper pour la première fois un versement pour l'année 2025 et que cela sera fiscalement déductible, à condition qu'une personne ait eu un revenu soumis à l'AVS au cours des deux années.

La 13e rente AVS arrive

La 13e rente AVS devrait être versée à partir de décembre 2026. Mais la manière dont elle sera financée est ouverte et controversée.

La Confédération adapte le financement pour le transport de marchandises

Les trains de marchandises seront financés à l'avenir par de nouvelles réglementations. Image : sda

A partir du 1er janvier, le soutien financier de la Confédération au transport ferroviaire de marchandises en Suisse et à la navigation de marchandises sera réorganisé. La nouvelle ordonnance sur le transport de marchandises vise notamment à encourager le chargement de marchandises sur le rail et le transbordement de marchandises entre le rail et d'autres modes de transport.

Les compagnies aériennes doivent fournir davantage de données

La nouvelle loi suisse sur les données des passagers aériens entrera en vigueur le 1er janvier. Les compagnies aériennes devront ainsi fournir aux autorités les données relatives aux passagers aériens pour tous les vols qu'elles effectuent de l'étranger vers la Suisse ainsi que de la Suisse vers l'étranger. Avec cette nouvelle loi, la Suisse entend appliquer les normes internationales en matière de lutte contre le terrorisme et la grande criminalité.

Nouveautés pour l'électricité et le solaire

En 2026, les prix de l'électricité en Suisse baisseront en moyenne d'environ quatre pour cent pour l'approvisionnement de base des ménages. C'est ce qu'a annoncé la Commission fédérale de l'électricité ElCom en automne. Un ménage type paiera donc 27,7 centimes par kilowattheure.

L'année prochaine, la facture d'électricité d'un ménage moyen coûtera donc 58 francs de moins qu'en 2025. La baisse de 1,3 centime par kilowattheure est due à la diminution des prix de l'énergie.

Le soutien financier accordé aux projets photovoltaïques durant le semestre d'hiver sera plafonné à partir de 2026. Selon les estimations, la rémunération baissera de près de 25 pour cent. La nouvelle loi sur l'énergie, qui entrera en vigueur le 1er janvier, est à l'origine de cette baisse.

Les rétributions seront ainsi harmonisées dans toute la Suisse. C'est surtout en été que les propriétaires d'installations solaires reçoivent moins d'argent. Pour le Conseil fédéral, le plafonnement à 3,5 millions de francs par gigawattheure (GWh) de production nette en hiver doit empêcher une promotion disproportionnée des grandes installations solaires.

Le plafonnement ne s'applique pas aux projets qui injectent au moins 10 pour cent de leur production dans le réseau électrique d'ici fin 2025.

Nouvelles règles pour les produits phytosanitaires

Le 1er janvier, une nouvelle réglementation sur l'utilisation des produits phytosanitaires entrera en vigueur: leur achat et leur utilisation dans l'agriculture nécessiteront un permis professionnel valable.

Ce changement concerne toutes les exploitations agricoles. Le permis est valable cinq ans. Les personnes titulaires d'un CFC d'agriculteur, d'une formation agricole équivalente ou supérieure peuvent faire enregistrer leur qualification existante sans devoir repasser un examen.

Des centaines de millions vont à la population

A partir de 2026 , 567 millions de francs provenant de la taxe environnementale seront versés à toutes les personnes résidant en Suisse. Ce montant sera déduit de la prime d'assurance maladie. La Suisse taxe les émissions nuisibles au climat et redistribue chaque année les recettes à la population, aux entreprises et au programme national des bâtiments.

La somme remboursée aux particuliers provient de la taxe sur le CO2, prélevée sur les émissions des chauffages au mazout et au gaz naturel des maisons d'habitation, ainsi que des taxes dites COV sur les solvants. La prime s'élève à près de 62 francs par personne. Le montant remboursé est donc inférieur d'environ 7% à la moyenne des 15 dernières années.

Vaccins exclus de la franchise

Les coûts de certains vaccins sont désormais pris en charge par l'assurance maladie, même si la franchise n'est pas encore épuisée.

Il s'agit notamment des vaccins standard comme ceux contre la diphtérie, le tétanos ou les méningocoques. Cette mesure vise également à augmenter le taux de vaccination en Suisse. La quote-part des assurés reste inchangée.

Les primes d'assurance maladie augmentent

Les primes d'assurance maladie augmenteront en moyenne de 4,4 % en 2026. L'augmentation de l'espérance de vie et les nouveaux médicaments, entre autres, font grimper les coûts.

Vous pouvez voir sur cette carte combien vous paierez de plus à l'avenir dans votre commune:

Le nouveau système Tardoc dans le secteur de la santé arrive

Le nouveau modèle tarifaire Tardoc entrera en vigueur en 2026 après des années de négociations. Il remplacera le Tarmed, devenu obsolète. La structure tarifaire des prestations individuelles Tardoc se base sur les points tarifaires, c'est-à-dire sur les temps et les coûts facturables pour une prestation.

Les valeurs des points sont fixées au niveau cantonal. Les tarifs forfaitaires par patient, appliqués surtout dans les hôpitaux, se basent sur des rémunérations fixes pour toutes les prestations dans toute la Suisse.

Tardoc doit permettre un décompte plus précis de la durée des consultations que Tarmed et mieux tenir compte des particularités et des besoins de la médecine de famille.

Tarifs médicaux – Le Tardoc et les premiers forfaits remplacent le Tarmed en 2026 La structure tarifaire Tarmed, obsolète, sera remplacée en 2026. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi le Tardoc et les premiers forfaits ambulatoires. Des adaptations seront encore nécessaires afin de coordonner les deux structures. Le Tarmed, introduit en 2004, n'a jamais été entièrement révisé. Il est jugé dépassé et doit être remplacé. Le Tardoc, élaboré par la faîtière des assureurs curafutura et l'organisation des médecins FMH, est un tarif à la prestation. La structure des forfaits ambulatoires, portée par santésuisse et les Hôpitaux H+, définit une rémunération fixe pour une intervention. De l'avis du Conseil fédéral, les deux structures sont «bientôt prêtes» à être introduites. 19.06.2024

Modifications des ordonnances sur les prestations des caisses-maladie

Diverses modifications de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance maladie entreront en vigueur à partir de 2026. Ainsi, par exemple, les applications numériques de santé telles que les apps pour le traitement de la dépression seront à l'avenir remboursées par l'assurance obligatoire des soins.

En outre, l'obligation de prise en charge par l'assurance-maladie de l'implantation de valves aortiques par transcathéter sera complétée.

Les adaptations des rentes entrent en vigueur

En janvier 2026, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) versées depuis 2022 seront adaptées pour la première fois au renchérissement. Le taux d'adaptation s'élève à 2,7%. Les rentes qui ont pris naissance avant 2022 seront adaptées au plus tôt en 2027 - en même temps que les rentes AVS.

Les cantons peuvent organiser davantage d'examens

A partir du 1er janvier, les cantons pourront définir eux-mêmes la forme de l'examen de culture générale pour les diplômes d'apprentissage. La Confédération, les cantons, les organisations de travail et les écoles se sont mis d'accord sur ce point au début de l'année 2025. Cette question était restée longtemps ouverte.

Les cantons peuvent continuer à organiser des examens finaux écrits ou, désormais, des examens oraux. Selon le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation, cette solution tient compte de la collaboration qui a fait ses preuves dans le domaine de la formation professionnelle et permet de prendre en considération de manière appropriée les spécificités cantonales en matière de politique de formation.

La Confédération encourage davantage la distribution de journaux

La Confédération encourage davantage que jusqu'à présent la distribution postale des journaux régionaux et locaux en cette nouvelle année. La réduction s'élève désormais à 43 centimes par exemplaire. C'est 15 centimes de plus que cette année.

D'une part, le Parlement a décidé en mars d'augmenter de 30 à 40 millions de francs les fonds destinés à la réduction pour la distribution quotidienne.

L'augmentation de l'aide indirecte pour les journaux est limitée à sept ans. L'encouragement sera réglé dans la loi révisée sur la poste.

Les paiements anticipés d'impôts sont moins rentables

Les personnes qui paient leurs impôts plus tôt en profiteront moins à l'avenir. (image symbolique) Image : sda

En 2026, il y aura moins d'intérêts pour les paiements anticipés volontaires de l'impôt fédéral direct. Le Département des finances a abaissé le taux d'intérêt rémunératoire de 1,25% actuellement à 0,75%. Le taux d'intérêt en cas de retard, pour les remboursements et en cas d'obligation de paiement conditionnelle pour les impôts et taxes fédéraux diminue également, passant de 4,75% aujourd'hui à 4,5%.

La Confédération réagit à la baisse des taux d'intérêt. En raison de la baisse des intérêts moratoires et rémunératoires, la Confédération doit s'attendre à une diminution des recettes estimée à 6 millions de francs. Pour les cantons qui reçoivent de l'argent de l'impôt fédéral direct, c'est un million de francs.

Les nouveaux taux d'intérêt s'appliquent à la TVA, à l'impôt fédéral direct, à l'impôt anticipé, à l'impôt sur le tabac, à l'impôt sur la bière, à l'impôt sur les automobiles, à l'impôt sur les huiles minérales, à l'impôt sur les boissons distillées, aux droits de douane, aux droits de timbre, à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, à la taxe sur le CO2, à la taxe d'incitation.

Nouvelle disposition dans le droit pénal

Les personnes ayant commis un meurtre dans leur jeunesse peuvent désormais être internées à l'âge adulte, sous certaines conditions, directement à la suite d'une sanction relevant du droit pénal des mineurs. Cette décision et d'autres informations seront inscrites dans le système d'information sur les casiers judiciaires VOSTRA.

En novembre 2025, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2026 l'entrée en vigueur des modifications nécessaires de l'ordonnance sur le casier judiciaire.

Révisions de la loi sur l'aménagement du territoire

Les nouveautés pour la loi sur l'aménagement du territoire entreront en vigueur de manière échelonnée en 2026. La première partie s'appliquera le 1er janvier 2026, la seconde le 1er juillet 2026. A partir de cette date, les cantons devront définir en cinq ans une stratégie de stabilisation des constructions hors zone à bâtir.

Le Conseil fédéral fixe ainsi une limite à la construction en dehors des zones à bâtir. Le nombre de bâtiments et la surface imperméabilisée pourront encore y croître de deux pour cent. Les organisations soutenant l'Initiative pour le paysage, qui a été retirée, se montrent inquiètes.

Plus de temps pour annoncer les défauts

A l'avenir, les défauts de construction pourront être signalés plus longtemps qu'aujourd'hui. (photo d'archives) Photo : sda

A partir du 1er janvier 2026, les maîtres d'ouvrage et les acquéreurs de biens immobiliers auront plus de temps pour signaler les défauts. Désormais, les maîtres d'ouvrage pourront signaler les vices apparents et cachés jusqu'à 60 jours après la livraison des objets de construction.

De même, le droit de réparation des défauts de construction ne pourrait plus être exclu dans un contrat. Ces modifications ne s'appliquent pas seulement aux contrats de construction, mais aussi à l'achat de terrains avec de nouvelles constructions qui doivent encore être érigées ou qui ont été construites dans les deux ans précédant la vente.

Moutier change de canton

Avec ses quelque 7000 habitants, la ville de Moutier changera de canton au 1er janvier pour rejoindre le canton du Jura. La ville formera ainsi le quatrième district du canton du Jura et occupera à l'avenir 7 sièges sur 60 au Parlement.

Les trois autres districts verront leur part au parlement cantonal diminuer : Delémont perdra 4 députés, Porrentruy 2 et les Franches-Montagnes un. Le conseiller fédéral Beat Jans a déclaré au printemps, après l'approbation des deux Chambres, qu'il s'agissait politiquement et juridiquement de «l'acte final» pour régler le «conflit intercantonal le plus important» de l'Etat fédéral.