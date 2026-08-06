28 degrés dans son appartement malgré les volets fermés et une aération régulière : durant cette vague de chaleur, de nombreux habitants d'immeubles modernes sont confrontés à ce problème. Des experts expliquent pourquoi les bâtiments Minergie atteignent leurs limites en été et dans quels cas une climatisation peut s'avérer utile.

Dans les bâtiments certifiés Minergie, la chaleur peut s'accumuler. Des adaptations du bâtiment ou l'installation d'une climatisation peuvent alors apporter une solution.

En résumé Même les appartements modernes certifiés Minergie peuvent fortement se réchauffer en été.

Des habitants rapportent des températures intérieures dépassant les 28 degrés, malgré une aération régulière et des protections solaires systématiquement fermées.

Selon la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), les normes Minergie ne suffisent pas, à elles seules, à protéger efficacement de la chaleur estivale.

Une protection solaire performante, des matériaux de construction adaptés et un bon rafraîchissement nocturne du bâtiment sont notamment déterminants.

Avec la multiplication des vagues de chaleur, le problème prend de l'ampleur. La SSE plaide donc pour de meilleures solutions constructives et un assouplissement des procédures d'autorisation pour l'installation de climatiseurs. Résumé créé avec

Le soleil est de plomb, le thermomètre affiche 35 degrés et les prairies, les arbres ainsi que les cours d'eau s'assèchent peu à peu. Partout en Europe, la chaleur est au cœur de l'actualité. Mais les vagues de chaleur ne mettent pas seulement la nature à rude épreuve : elles affectent aussi les habitants, en particulier ceux dont le logement se réchauffe fortement au fil de la journée.

Et le problème ne concerne pas uniquement les occupants d'immeubles anciens. De plus en plus d'habitants d'appartements certifiés Minergie sont eux aussi confrontés à des températures élevées à l'intérieur de leur logement, rapporte la plateforme immobilière «Immoinvest».

«Il faisait jusqu'à 28,3 degrés dans mon appartement»

Dani R.*, domicilié dans le canton de Zurich, vit dans un appartement certifié Minergie et souffre de la chaleur. Il confie à blue News: «Depuis les premières journées chaudes du printemps, la température de mon appartement n'est jamais redescendue sous les 25 degrés.» Dani habite dans un immeuble construit il y a environ six ans. «Au début, j'étais ravi, car j'espérais que la température resterait stable toute l'année à l'intérieur de l'appartement.»

Mais Dani a rapidement constaté que la réalité était tout autre. «Avec les vagues de chaleur, c'était tout simplement étouffant. La température est montée jusqu'à 28,3 degrés dans mon appartement.» À ceux qui lui conseillent simplement d'aérer, il répond : «J'ouvrais les fenêtres dès 5 h 30 du matin, alors qu'il ne faisait que 23 degrés dehors, puis je fermais tous les volets. Malgré cela, ça n'a rien changé.»

Pour réussir à dormir, Dani a finalement adopté une climatisation. «J'ai eu de la chance : mes parents avaient encore un climatiseur mobile à la cave.» Selon lui, les appareils étaient déjà en rupture de stock dans de nombreux magasins et boutiques en ligne dès le début de l'été. «Je sais que ce n'est pas la solution la plus écologique pour rafraîchir un logement. Mais avec 28 degrés à l'intérieur, je n'avais tout simplement pas le choix.»

La climatisation peut être une solution

Pour la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), ce cas est loin d'être isolé. «Les températures estivales élevées peuvent aussi provoquer une forte accumulation de chaleur dans les bâtiments modernes», explique Johanne Stettler, porte-parole de la SSE. Les bâtiments dotés de grandes surfaces vitrées insuffisamment protégées du soleil ainsi que ceux présentant une faible inertie thermique sont particulièrement concernés. «Le label Minergie ne garantit donc pas, à lui seul, une protection suffisante contre la chaleur en été.»

Les bâtiments certifiés Minergie sont avant tout conçus pour consommer le moins d'énergie possible. «Grâce à une enveloppe du bâtiment très bien isolée, les constructions Minergie nécessitent peu d'énergie», poursuit Johanne Stettler. En été, une protection solaire efficace, une surface vitrée adaptée ainsi qu'une forte inertie thermique – c'est-à-dire des éléments de construction capables d'emmagasiner la chaleur – permettent de maintenir la chaleur à l'extérieur le plus longtemps possible.

Selon la Société Suisse des Entrepreneurs, la priorité doit donc être donnée aux mesures constructives.«Les solutions les plus efficaces sont notamment une protection solaire extérieure performante, des surfaces vitrées adaptées, des matériaux minéraux comme le béton ou la pierre naturelle, qui offrent une forte capacité de stockage thermique, ainsi qu'un bon rafraîchissement nocturne du bâtiment», explique la porte-parole. Si ces mesures ne suffisent pas, un système de refroidissement actif, comme une climatisation, peut s'avérer nécessaire.

Confort d'habitation et objectifs climatiques sont compatibles

Selon la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), il n'est pas surprenant que le problème s'accentue. «Avec le changement climatique, cette problématique prend de plus en plus d'importance.» Les bâtiments doivent désormais être conçus et rénovés de manière à résister aux conditions climatiques des prochaines décennies.

C'est pourquoi la Société Suisse des Entrepreneurs plaide également pour un assouplissement des procédures d'autorisation. «Lorsque les mesures constructives ne suffisent pas, l'installation d'une climatisation devrait être facilitée», estime Johanne Stettler. L'association soutient ainsi les initiatives politiques visant à supprimer ou à simplifier sensiblement les procédures d'autorisation communales pour l'installation de climatiseurs.

Pour la SSE, la modernisation du parc immobilier revêt donc une double importance. «Accélérer la rénovation des bâtiments est essentiel non seulement pour atteindre les objectifs climatiques et préserver la ressource foncière, mais aussi pour offrir des logements et des locaux professionnels bénéficiant de températures intérieures agréables tout au long de l'année.»

*Nom connu de la rédaction.