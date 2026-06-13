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L'été monte en puissance Les 30 degrés actuels ne sont qu'un avant-goût : une vague de chaleur se profile

Dominik Müller

13.6.2026

L’été franchit un cap. Dès le milieu de la semaine, les températures pourraient dépasser les 30 degrés dans de nombreuses régions. Selon les prévisions, le mercure pourrait même atteindre 35 degrés en plaine.

Le soleil devrait être au rendez-vous toute la semaine prochaine.
Le soleil devrait être au rendez-vous toute la semaine prochaine.
Imago

Dominik Müller

13.06.2026, 13:48

13.06.2026, 15:31

Pas le temps? blue News résume pour toi

  • L'été s'intensifie nettement en Suisse la semaine prochaine et apporte des températures supérieures à 30 degrés sur une grande partie du territoire.
  • Après un week-end généralement ensoleillé avec des températures comprises entre 26 et 28 degrés, les températures grimperont à 30 à 35 degrés dans de nombreuses régions à partir du milieu de la semaine.
  • Un rafraîchissement durable n'est pas en vue pour l'instant, mais la moiteur, les nuits tropicales et le risque d'orages de chaleur vont s'intensifier.
Montre plus

Après un week-end ensoleillé et chaud, il devrait faire encore nettement plus chaud en Suisse la semaine prochaine. Les météorologues prévoient des températures dépassant les 30 degrés sur une grande partie du territoire, et ce probablement pendant plusieurs jours.

Selon «MeteoNews», le soleil dominera déjà ce week-end sur une grande partie du pays. Les températures maximales se situeront généralement entre 26 et 28 degrés, mais dans l’ouest et le sud, on pourra déjà atteindre localement «bien plus de 30 degrés», écrit le service météorologique dans son blog.

En début de semaine, des nappes nuageuses plus denses passeront par moments, surtout à l'est. Selon la «Meteo» de la SRF, les températures y baisseront légèrement pendant un certain temps. Mais ensuite, l'été reprendra rapidement de la vigueur.

Le plein été dès le milieu de la semaine

MeteoNews prévoit dès mercredi des températures avoisinant les 30 degrés dans de nombreuses régions et parle de « l'ouverture d'une série de journées de canicule ». SRF « Météo » s'attend à des journées de canicule généralisées à partir de jeudi au plus tard. En plaine, des températures maximales comprises entre 30 et 35 degrés sont alors possibles.

Mercredi, MeteoNews prévoit des températures supérieures à 30 degrés sur une grande partie du territoire.
Mercredi, MeteoNews prévoit des températures supérieures à 30 degrés sur une grande partie du territoire.
MeteoNews

Avec la hausse des températures, la sensation de chaleur augmente également. C'est surtout au sud des Alpes que l'air deviendra plus étouffant dès le milieu de la semaine, puis vers la fin de la semaine également au nord des Alpes. De plus, des nuits tropicales pourraient se produire de manière sporadique, notamment dans les villes et au bord des grands lacs, avec des températures ne descendant pas en dessous de 20 degrés, même la nuit.

Un rafraîchissement durable n'est pas en vue pour l'instant. Certes, des orages de chaleur pourraient se former sporadiquement en montagne, mais «aucune vague de froid marquée ni aucun changement météorologique fondamental ne se profile actuellement», écrit SRF-«Meteo». La durée de cette vague de chaleur reste toutefois incertaine.

Vidéographie

Le dôme de chaleur, qu’est-ce que c’est?

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Le phénomène du «dôme de chaleur» est de plus en plus fréquent et intense avec le réchauffement du climat, qui modifie les grands courants d’altitude (AFP).

13.06.2026

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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