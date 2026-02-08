  1. Clients Privés
Aucun en Suisse romande En 25 ans, 31 nouveaux-nés ont été déposés dans les fenêtres à bébé

ATS

8.2.2026 - 09:30

Depuis leur apparition en Suisse, il y a 25 ans à Einsiedeln (SZ), les fenêtres à bébé ont accueilli 31 nouveaux-nés, mais aucun en Suisse romande, où il en existe une seule, à Sion depuis 10 ans. Durant ce quart de siècle, le nombre de bébés abandonnés ou tués a diminué.

Dans la période 1997-2026, ce sont 31 enfants qui ont été déposés dans l'une des huit fenêtres à bébés de Suisse.
Dans la période 1997-2026, ce sont 31 enfants qui ont été déposés dans l'une des huit fenêtres à bébés de Suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.02.2026, 09:30

Selon une évaluation de l'Aide suisse pour la mère et l'enfant, le nombre de bébés abandonnés ou tués a considérablement diminué depuis le début du recensement. Les statistiques en ont dénombré 12, respectivement 18 entre 1997 et 2026. Et, par exemple, si quatre bébés ont été abandonnés et neuf tués entre 1997 et 2001, il n'y a eu aucun abandon ni aucun meurtre recensé depuis 2022, soit une durée semblable, indique l'association.

Dans la période 1997-2026, ce sont 31 enfants qui ont été déposés dans l'une des huit fenêtres à bébés de Suisse. La dernière remise date du 24 août 2025, à Olten (SO): un nouveau-né en bonne santé était déposé dans la fenêtre à bébé de l'hôpital cantonal. Le garçon est resté quelques jours à l'hôpital pour des examens médicaux. Il était le septième bébé à y être déposé.

Objectif atteint mais il reste du chemin

Les fenêtres à bébé ont clairement et de manière impressionnante atteint leur objectif, qui est d'éviter l'abandon et le meurtre d'enfants, souligne Dominik Müggler, chef de projet Fenêtres à bébé Suisse auprès de l'Aide suisse pour la mère et l'enfant (ASME), contacté par l'agence de presse Keystone-ATS.

Après 25 ans, il reste cependant encore du chemin. «Aucune femme désespérée ne devrait avoir à parcourir plus de 50 kilomètres avec son nouveau-né pour se rendre à une telle fenêtre, déclare M. Müggler. Selon lui, il existe encore quelques «zones blanches» en Suisse. Il faudrait encore environ quatre installations de ce type.

Mais les initiatives cantonales lancées ces dernières années pour créer d'autres fenêtres à bébé à Berne et à Zurich ont été rejetées. Aujourd'hui, on en trouve dans les hôpitaux de Schwyz, Davos (GR), Olten (SO), Berne, Zollikerberg (ZH), Bellinzone (TI), Bâle et Sion (VS), six étant gérées dans le cadre d'un projet commun entre les différents hôpitaux et l'ASME, celle de Zollikerberg étant sous la responsabilité de la fondation Diakoniewerk Neumünster.

Inutilisée en Suisse romande

La seule boîte à bébés de Suisse romande, située dans la capitale valaisanne, qui fête ces jours-ci son dixième anniversaire, a été mise en place en 2016 à la demande du canton.

Trois mois auparavant, en décembre 2015, une jeune femme avait tué son nouveau-né chez elle à Sierre (VS). Elle avait caché sa grossesse. Entre 1992 et 1998, trois nouveau-nés morts avaient également été retrouvés dans le Bas-Valais.

A ce jour, aucun bébé n'a été déposé dans la fenêtre à bébé de Sion. Les responsables de l'hôpital ne considèrent toutefois pas cela comme un échec. Les futures mères bénéficient aujourd'hui d'un accompagnement et d'un suivi complets. Depuis 2016, l'Hôpital du Valais propose également des accouchements confidentiels, qui permettent aux mères d'accoucher de manière anonyme.

Les nouveau-nés déposés dans une fenêtre à bébé sont considérés juridiquement comme des enfants trouvés. La mère conserve le droit de réclamer son bébé et peut compter sur l'aide matérielle et financière gratuite de l'Aide suisse pour la mère et l'enfant. Sinon, l'autorité de protection de l'enfance place les enfants et engage une procédure d'adoption.

Des indices sur leur identité

Selon M. Müggler, la moitié environ des mères qui ont déposé leur enfant dans une fenêtre à bébé se sont ensuite manifestées ou ont laissé des informations sur leur identité et l'origine biologique de l'enfant. Six des 31 mères ont réclamé leur nouveau-né et l'ont récupéré, avec l'aide de l'association.

L'initiative visant à créer la première fenêtre à bébé à Einsiedeln (SZ) a été lancée par la fondation chrétienne et anti-avortement de l'Aide suisse pour la mère et l'enfant. Elle a été motivée par la découverte d'un nouveau-né mort sur les rives du lac de Sihl en 1999. Depuis la mi-décembre 2025, la fenêtre à bébés schwyzoise se trouve à l'hôpital de Schwyz et non plus à Einsiedeln.

Les fenêtres à bébé permettent aux mères d'abandonner leur nouveau-né de manière anonyme, sans le mettre en danger. Les hôpitaux ont installé une sorte de guichet dans un endroit discret. Les mères peuvent ouvrir une fenêtre et déposer leur bébé dans un lit chauffant. Après quelques minutes, une alarme se déclenche afin que le personnel puisse s'occuper du nouveau-né.

