Le Conseil municipal de la Ville de Genève a approuvé une enveloppe de 3,3 millions de francs destinée à indemniser les commerçants impactés par le gros chantier visant à végétaliser la rue de Carouge, entre le rond-point de Plainpalais et la place des Augustins (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

La proposition du Conseil administratif a été votée à l'unanimité, a indiqué mercredi Anna Vaucher, porte-parole du Département des finances, de l'environnement et du logement, confirmant une information du Courrier. Le montant initial de 2 millions a été augmenté grâce à un accord avec les deux autres maîtres d'ouvrage et réparti au prorata de l'importance des travaux de chacun d'entre eux.

Depuis fin juin, la rue de Carouge subit une importante transformation en vue de sa piétonnisation et de sa végétalisation. Outre la Ville de Genève, qui rénove son réseau d'assainissement en sous-sol, deux autres maîtres d'ouvrage sont impliqués: les Transports publics genevois (TPG), pour le remplacement des rails de tram, et les Services industriels de Genève (SIG).

Résultat: la chaussée est éventrée entre le rond-point de Plainpalais et la place des Augustins. Plus aucun véhicule n'y passe et les piétons doivent zigzaguer entre les barrières et emprunter des passerelles pour traverser. Ces travaux doivent durer jusqu'en décembre. Pour les commerçants qui en feront la demande, l'indemnisation votée mardi soir correspondra à six mois de loyer.