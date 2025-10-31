L'initiative pour l'avenir mobilise le plus de moyens en vue de la votation du 30 novembre. Presque 3,7 millions sont destinés à combattre le texte, contre environ 400'000 francs du côté des initiants. Les budgets concernant l'initiative Service citoyen sont moins élevés.

Dans la campagne de votation au sujet de l'initiative pour l'avenir, déposée en février 2024, les moyens budgétisés par les deux camps sont totalement différents (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'initiative populaire «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement» (initiative pour l'avenir) demande un impôt de 50% sur les successions et les donations à partir d'un montant exonéré de 50 millions de francs. Cet argent servirait à financer des mesures climatiques et à réduire les inégalités sociales.

La Jeunesse socialiste, à l'origine du texte, est la seule à avoir annoncé un montant pour défendre l'initiative. Son budget de 395'700 francs n'est pas du même ordre de grandeur que celui du camp adverse.

Alliance bourgeoise opposée

Les opposants au texte ont budgétisé 3,67 millions de francs, a indiqué vendredi le Contrôle fédéral des finances (CDF) dans un communiqué. L'Alliance «Non à l'initiative extrême des Jeunes socialistes», qui regroupe l'UDC, le PLR, le Centre, le PVL et les associations économiques, a dit mettre 1,24 million dans la campagne. Le PLR seul a en outre annoncé 950'000 francs.

Swiss Family Business, une plateforme d'entreprises familiales et indépendantes, a elle indiqué 750'000 francs. Pour sa part, la faîtière economiesuisse a déclaré 300'000 francs, en plus de 1 million dans le cadre de l'alliance.

Swissmem a de son côté annoncé 200'000 francs. Plusieurs chambres de commerce cantonales ont investi au total environ le même montant dans la campagne du non, comme celles de Genève, de Zurich, des deux Bâle, de Saint-Gall-Appenzell et de Thurgovie.

Quelque 300'000 francs dans chaque camp

L'autre texte soumis au vote le 30 novembre, l'initiative populaire «Pour une Suisse qui s'engage» (initiative Service citoyen), veut que tous les jeunes, tous genres confondus, effectuent un service au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice. Les personnes qui n'en accomplissent aucun devraient s'acquitter d'une taxe.

Ce deuxième texte ne déchaîne pas autant les passions. Les deux camps ont chacun budgétisé quelque 300'000 francs, expose le CDF.

Du côté des partisans à l'initiative, l'Association suisse pour la promotion de l'engagement de milice a annoncé 194'450 francs. Quant à l'Amicale populaire et patriotique pour un service citoyen, elle a déclaré 130'000 francs. Le Parti pirate met lui 10'000 francs à disposition.

Dans l'autre camp, seule l'Alliance Sécurité Suisse, qui réunit des élus du Centre, du PLR et de l'UDC, a annoncé un budget de campagne. Elle a déclaré 275'000 francs. Dans cette enveloppe, economiesuisse a fait un don de 125'000 francs, Swissmem de 25'000 francs et l'Association des sociétés militaires suisses également de 25'000 francs.

Record

Les acteurs politiques avaient jusqu'au 16 octobre pour remettre au CDF leurs informations concernant les campagnes en vue des votations du 30 novembre. Ils devaient déclarer nommément les campagnes dont le budget dépasse 50'000 francs et les donations de plus de 15'000 francs. Ils ont annoncé 4,68 millions de francs au total.

Le CDF a recueilli les données relatives à une votation pour la première fois en vue de celles du 3 mars 2024. Cela avait déjà été le cas pour les élections fédérales du 22 octobre 2023.

Les moyens investis par les partisans à la réforme de l'imposition de l'immobilier, en votation le 28 septembre dernier, ont constitué un record depuis l'introduction des règles de la transparence du financement de la vie politique. Le camp du oui avait budgétisé un peu plus de sept millions de francs, contre moins d'un demi-million pour les opposants. Ces acteurs ont jusqu'au 27 novembre pour déclarer leurs décomptes finaux.