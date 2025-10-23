  1. Clients Privés
Valais 5e congrès d'Unia : 400 délégués pour fêter 20 ans à Brigue

ATS

23.10.2025 - 04:31

Quelque 400 délégués et déléguées issus des différentes régions, secteurs et groupes d’intérêts d'Unia ont donné jeudi le coup d'envoi à Brigue (VS) du 5e Congrès du syndicat, qui fête ses 20 ans. Ils doivent notamment adopter la stratégie pour les quatre ans à venir.

Une part de la vie d'un syndicat se joue dans la rue. A l'image de ce déploiement de drapeaux d'Unia brandis par les membres du syndicat qui défilent à l'occasion de la Fête du Travail (Photo d'illustration).
Une part de la vie d'un syndicat se joue dans la rue. A l'image de ce déploiement de drapeaux d'Unia brandis par les membres du syndicat qui défilent à l'occasion de la Fête du Travail (Photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

23.10.2025, 04:31

23.10.2025, 19:32

Le congrès quadriennal, qui dure jusqu'à samedi, porte le slogan «20 ans de force, ensemble pour la justice sociale». L'occasion de se souvenir de la création du plus grand syndicat de Suisse, issu de la fusion, lors du congrès d'octobre 2004, du SIB, de la FTMH, de la FCTA et de la petite Unia, le syndicat du tertiaire.

A Brigue, le congrès débattra et adoptera notamment la stratégie du syndicat pour les quatre années à venir, et même les Perspectives 2045.

Dans un communiqué diffusé jeudi, le syndicat rappelle la nécessité de nouvelles mesures de protection des salaires dans le cadre des Bilatérales III. Le résultat des négociations entre la Suises et l'Union européenne affaiblit le dispositif actuel en la matière, déplore le syndicat.

«Au prix d'âpres négociations, nous avons arraché au Conseil fédéral et aux employeurs quatorze mesures de politique intérieure destinées à garantir la protection des salaires, rappelle la présidente d'Unia Vania Alleva, citée dans le communiqué. Le Parlement à majorité bourgeoise sait que nous ne tolérerons aucun retour en arrière.»

Le président de l'Union syndicale suisse Pierre-Yves Maillard et la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider prendront la parole vendredi.

Unia défend les intérêts des salariés et salariées de l’économie privée, en particulier des secteurs de la construction, des arts et métiers, de l'industrie et des services. En tant que syndicat, il négocie des conventions collectives de travail et offre une protection juridique à ses plus de 170'000 membres.

