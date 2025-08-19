  1. Clients Privés
Réduction d'effectifs 71 postes déjà supprimés à l'Hôpital fribourgeois

ATS

19.8.2025 - 07:13

Par rapport à juillet 2024, 71 postes équivalents plein-temps ont été supprimés à l'Hôpital fribourgeois, indique mardi son directeur. Aucun licenciement n'a été prononcé, la réduction d'effectif ayant été faite par la fluctuation saisonnière de postes, ajoute-t-il.

La blouse d'un médecin est visible dans le Service des Urgences de l'HFR Fribourg-Hôpital cantonal le vendredi 3 décembre 2021 à Fribourg. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

«Les efforts se poursuivent pour atteindre l'objectif de 90 équivalents plein-temps en moins annoncé en début d'année», déclare Philipp Müller dans un entretien diffusé par La Liberté. La maîtrise des charges de l'Hôpital fribourgeois (HFR), qui affiche des chiffres rouges depuis plusieurs années, s'est améliorée, poursuit-il.

Les charges globales sont près de 5 millions de francs en dessous de l'an dernier pour la même période, relève M. Müller, qui a repris les rênes de l'HFR le 1er mars. «Par rapport au budget, nous sommes même 10 millions de francs en dessous».

Négociations avec les assureurs

Mais l'hôpital a toujours un problème de revenus, reconnaît son directeur. Les tarifs des prises en charge hospitalières, qui sont réactualisés chaque année, ont déjà fait perdre à l'HFR «5 millions de francs depuis le début de l'année», ajoute-t-il.

«Cela nous oblige surtout à poursuivre nos efforts pour stabiliser nos charges», note M. Müller, à commencer par celles avec les assureurs. «Nous avons résilié les conventions avec eux, dans le but d'obtenir de meilleures conditions».

Après avoir enregistré une lourde perte de 38,9 millions de francs l'an passé, supérieure de 9,1 millions au budget, le conseil d'administration de l'HFR a mandaté la direction pour qu'elle établisse un plan de réduction des charges pérenne de 15 millions de francs pour 2025 et 60 millions à l'horizon 2027-2028, via les charges et les revenus.

Cette stratégie devrait être pleinement visible en 2026, avec un déficit de l'ordre d'une vingtaine de millions de francs. En attendant, l'HFR table sur une perte de 29,8 millions de francs pour cette année.

