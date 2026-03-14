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Genève 800 personnes manifestent contre l'impérialisme

ATS

14.3.2026 - 16:37

A Genève, environ 800 personnes ont manifesté sous la pluie contre l'impérialisme et pour le droit des peuples à l'autodétermination. Elles ont dénoncé les bombardements à Gaza, les agressions en Iran, au Liban et au Vénézuela, ainsi que le blocus contre Cuba.

Manifestants mobilisés à Genève sur le thème "Bloquons l'impérialisme!", à l'appel de l'association Suisse-Cuba Genève et d'un collectif d'associations.
Manifestants mobilisés à Genève sur le thème "Bloquons l'impérialisme!", à l'appel de l'association Suisse-Cuba Genève et d'un collectif d'associations.
ATS

Keystone-SDA

14.03.2026, 16:37

14.03.2026, 16:45

«Nous exigeons la fin immédiate des guerres impérialistes qui nous mènent à la catastrophe et font craindre une guerre générale à tout moment», a déclaré un représentant de l'association Suisse-Cuba Genève. Celle-ci a organisé samedi après-midi la manifestation avec le soutien de 33 associations politiques et culturelles.

Fustigeant le président des Etats-Unis Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, «des criminels de guerre et des terroristes», il a appelé à la création d'un mouvement de résistance pour le droit de vivre en paix et dignement. Et alors que plus aucun pétrolier n'a approvisionné Cuba depuis trois mois, il a demandé que «le monde se lève pour Cuba».

Parti de la place Neuve, le cortège a défilé dans le quartier de Plainpalais. «De Gaza à la Havane, à Genève aussi. Bloquons l'impérialisme pour la défense de la vie», pouvait-on lire sur la banderole de tête. Des pancartes disaient «Les bombes ne libèrent pas, elles tuent», «Les armes d'ici ne doivent plus tuer les enfants de là-bas» ou encore «Qui arrêtera le cow-boy belliqueux de la Maison-Blanche?».

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