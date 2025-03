Le Conseil d'Etat vaudois demande 84,7 millions de francs pour la rénovation énergétique de neuf bâtiments publics. Répartis sur sept sites, ils font l'objet de sept crédits différents pour lesquels le Grand Conseil devra encore donner son aval.

La Haute école d’ingénierie et de gestion (HEIG-VD) fait partie des bâtiments qui doivent bénéficier d'une rénovation (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Quatre sites feront l'objet «d'assainissements énergétiques majeurs»: le Centre professionnel du Nord vaudois à Yverdon, la Fondation Mérine à Moudon, le domaine pédagogique de Grange-Verney à Moudon également, ainsi que l'Ecole de l'accueil à Lausanne, indique jeudi le Conseil d'Etat dans ses décisions hebdomadaires.

Trois autres sites bénéficieront «d'interventions urgentes et ciblées»: le Centre de conservation de la faune à Saint-Sulpice, l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne et la Haute école d'ingénierie et de gestion à Cheseaux-Noréaz.

«Ces travaux amélioreront l'efficacité énergétique et la sécurité des bâtiments, avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur certains sites», explique le Conseil d'Etat. Il ajoute que chaque rénovation se base «sur un diagnostic précis et une approche adaptée à l'état des infrastructures».