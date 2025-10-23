Près de 91% du réseau autoroutier suisse est en bon, voire très bon état. De nombreux tronçons étant vieillissants, leur entretien devra augmenter ces prochaines années, avertit jeudi l'Office fédéral des routes (Ofrou). Avec la hausse des coûts correspondantes.

Grâce aux travaux d'entretien réguliers, 91% du réseau routier est en bon, voire très bon état, selon l'Ofrou (Photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

De nombreux tronçons autoroutiers en Suisse datent des années 1960, 1970 et 1980 et sont soumis à une charge de trafic de plus en plus importante. Or après 50 ans, les ouvrages d'art tels que les ponts, passages inférieurs et supérieurs ou tunnels doivent être entièrement rénovés et adaptés aux normes en vigueur, indique l'Ofrou.

Selon le dernier rapport sur l'état des routes, 97% des chaussées sont en bon état. Les ouvrages d'art sont pour 92% en bon état ou dans un état acceptable. Tel est le cas pour 86% des tunnels.

La Confédération investit aussi dans des installations intelligentes telles que des systèmes de contrôle des tunnels ou de gestion du trafic. L'objectif est de rendre la circulation plus sûre et plus fluide.

Tous les investissements proviennent du Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (NAF) et sont donc financés à 100% par les utilisateurs. Rien que l'an dernier, Berne a engagé 1,7 milliard de francs dans l'entretien du réseau.

Mais compte tenu des besoins croissants en matière d'entretien, une augmentation des coûts en la matière est à prévoir dans les années à venir, selon l'office fédéral. Et l'Ofrou de préciser que, compte tenu des besoins croissants en entretien, le financement à long terme demeure une tâche d’ordre politique.