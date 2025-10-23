  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

En Suisse 91% des autoroutes sont en bon état

ATS

23.10.2025 - 12:17

Près de 91% du réseau autoroutier suisse est en bon, voire très bon état. De nombreux tronçons étant vieillissants, leur entretien devra augmenter ces prochaines années, avertit jeudi l'Office fédéral des routes (Ofrou). Avec la hausse des coûts correspondantes.

Grâce aux travaux d'entretien réguliers, 91% du réseau routier est en bon, voire très bon état, selon l'Ofrou (Photo d'illustration).
Grâce aux travaux d'entretien réguliers, 91% du réseau routier est en bon, voire très bon état, selon l'Ofrou (Photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

23.10.2025, 12:17

23.10.2025, 15:57

De nombreux tronçons autoroutiers en Suisse datent des années 1960, 1970 et 1980 et sont soumis à une charge de trafic de plus en plus importante. Or après 50 ans, les ouvrages d'art tels que les ponts, passages inférieurs et supérieurs ou tunnels doivent être entièrement rénovés et adaptés aux normes en vigueur, indique l'Ofrou.

Selon le dernier rapport sur l'état des routes, 97% des chaussées sont en bon état. Les ouvrages d'art sont pour 92% en bon état ou dans un état acceptable. Tel est le cas pour 86% des tunnels.

La Confédération investit aussi dans des installations intelligentes telles que des systèmes de contrôle des tunnels ou de gestion du trafic. L'objectif est de rendre la circulation plus sûre et plus fluide.

Tous les investissements proviennent du Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (NAF) et sont donc financés à 100% par les utilisateurs. Rien que l'an dernier, Berne a engagé 1,7 milliard de francs dans l'entretien du réseau.

Mais compte tenu des besoins croissants en matière d'entretien, une augmentation des coûts en la matière est à prévoir dans les années à venir, selon l'office fédéral. Et l'Ofrou de préciser que, compte tenu des besoins croissants en entretien, le financement à long terme demeure une tâche d’ordre politique.

Les plus lus

«Benjamin» balaie la Suisse, 600 appels rien qu’en terre vaudoise
«Je pense que toutes les footballeuses mentent lorsque...»
La tempête Benjamin a balayé la France et frappe maintenant la Suisse