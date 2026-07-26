Un stage d'escalade? Un stage sportif? Pas pour Maximilian Janisch. À seulement dix ans, ce génie suisse des mathématiques a construit une centrale nucléaire pendant les vacances d'été… dans le jeu Minecraft.

Maximilian Janisch, le jeune génie suisse des mathématiques, a joué à Minecraft à l'âge de 10 ans – et a construit une centrale nucléaire pendant ses vacances.

La matu à 9 ans À 10 ans, ce génie suisse construisait une centrale nucléaire dans Minecraft

Construire des châteaux de sable, nager avec des amis ou simplement profiter du farniente pendant les vacances scolaires d'été ? Pas pour Maximilian Janisch, le génie des maths.

Comme l'explique aujourd'hui ce jeune homme de 22 ans dans une publication Instagram, il a passé toutes ses vacances d'été 2013 à construire une centrale nucléaire – dans le jeu vidéo Minecraft. Rien d'étonnant à cela, vu son QI de 149. Janisch a obtenu son baccalauréat à 9 ans et son doctorat à 21 ans.

«La centrale nucléaire comptait quatre cœurs de réacteur, qui étaient mis en service par phases. Un système composé de sept ordinateurs servait à contrôler ces quatre cœurs», raconte Janisch, âgé de 22 ans, avec fierté.

Pour cela, il a écrit plus de 100 lignes de code – à la main. Ce ne sont là que quelques-uns des gadgets qu’il a lui-même bricolés pour sa centrale électrique.

Plusieurs documentaires télévisés lui sont consacrés

Dès l'école primaire, Maximilian Janisch a sauté trois classes. À tout juste neuf ans, ce génie suisse des mathématiques a obtenu son baccalauréat. Parallèlement à un programme de soutien à l'université de Zurich, il a étudié à l'université de Perpignan, dans le sud de la France, en tant que plus jeune étudiant, car une inscription normale dans une université suisse n'était pas possible à l'époque.

La SRF a réalisé plusieurs reportages sur ce jeune prodige. Le dernier a été diffusé en septembre 2025 et s'intitule «Génie des maths et star de TikTok».

Sur TikTok, il compte désormais plus de 210 000 abonnés. Sur ses réseaux sociaux, il explique de manière ludique des phénomènes liés aux sciences naturelles et aux mathématiques. L'une de ses vidéos aborde par exemple la question de savoir pourquoi, d'un point de vue mathématique, ce sont les femmes qui devraient faire le premier pas.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.