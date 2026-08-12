Le 12 août 2026, une éclipse solaire partielle sera visible en Suisse. Le calculateur t'indique l'heure exacte pour ta commune.

Fais le test ! À quelle heure la Lune cachera-t-elle le Soleil chez toi ?

Voici de quoi il s'agit Le 12 août 2026, la Lune passera devant le Soleil et en masquera une grande partie en Suisse, jusqu’à environ 90% selon les régions.

L’éclipse partielle commencera en début de soirée, à une heure qui varie légèrement selon les lieux.

Le Soleil sera alors très bas à l’ouest-nord-ouest. Pour profiter du spectacle, mieux vaut donc choisir un endroit offrant une vue bien dégagée sur l’horizon. Résumé créé avec

Mercredi 12 août, la Suisse connaîtra une éclipse solaire partielle.

Le phénomène commencera aux alentours de 19 h 25, avec un maximum vers 20 h 19 selon les régions. Il n’y aura pas d’éclipse totale en Suisse, mais le spectacle promet tout de même d’être impressionnant, peu avant le coucher du Soleil.

Fais le test !

En Suisse, le phénomène commencera aux alentours de 19 h 25 et atteindra son maximum vers 20 h 19. Les horaires exacts varient toutefois selon l’endroit où tu te trouves.

Grâce à notre calculateur, tu peux saisir ta localité et découvrir, à la seconde près, à quelle heure l’éclipse commencera chez toi et quand elle atteindra son maximum.

Éclipse solaire du 12 août 2026 Quand et à quel degré l’éclipse solaire partielle sera visible dans votre commune. Précise le nom de ta commune 📍 Utiliser ma position actuelle — — Début dans — Début — Maximum — Fin — Durée — Surface du Soleil occultée — Position du Soleil au maximum — Calculs effectués selon la méthode de Fred Espenak (EclipseWise.com), sur la base du centre géographique de la commune sélectionnée. Les valeurs sont calculées pour un horizon dégagé, sans obstacle, au niveau de la mer. L’altitude du lieu ainsi que les montagnes, collines, forêts ou bâtiments situés en direction de l’ouest-nord-ouest ne sont pas pris en compte et peuvent décaler les horaires réels de quelques secondes. Toutes les heures sont indiquées en heure locale suisse (CEST). Données des communes: Office fédéral de la statistique (OFS). Armoiries cantonales: swiss-flags de Yann Lerjen (licence MIT).

Dans quelle direction observer l’éclipse solaire?

La réponse est simple: regarde vers le Soleil. Mercredi soir, il se trouvera très bas à l’ouest-nord-ouest. Mais les maisons, les montagnes ou les arbres peuvent rapidement te cacher le spectacle.

L’idéal est donc de choisir un endroit offrant une vue dégagée sur l’horizon, par exemple une colline, les rives d’un lac avec une vue vers l’ouest ou un terrain bien dégagé.

En Suisse, le Soleil se couchera alors qu’il sera encore partiellement masqué par la Lune. Si tu veux suivre le phénomène jusqu’au bout, choisis donc suffisamment tôt un endroit offrant un horizon dégagé.

Où l’éclipse sera-t-elle totale?

Le 12 août, le Soleil ne disparaîtra complètement que dans une étroite bande appelée «bande de totalité». Celle-ci traversera notamment le Groenland, l’Islande, le nord de l’Espagne et l’extrême nord-ouest du Portugal.

La phase totale durera au maximum un peu plus de deux minutes.

Dans le reste de l’Europe, notamment en Suisse, en Allemagne et en Autriche, l’éclipse ne sera que partielle.

Observer une éclipse solaire: comment protéger tes yeux

Même si une grande partie du Soleil est masquée, ne le regarde jamais directement sans protection adaptée. Quelques secondes peuvent suffire pour provoquer des lésions irréversibles de la rétine.

Voici ce dont tu as besoin: des lunettes certifiées pour observer une éclipse solaire, conformes à la norme ISO 12312-2, ou un filtre solaire spécialement conçu pour les jumelles, les télescopes ou les appareils photo.

Cela ne suffit pas: des lunettes de soleil ordinaires, même en superposant plusieurs paires, une couverture de survie, une pellicule photographique exposée, du verre noirci par la suie ou un CD.

Si tu n’as pas de lunettes adaptées, tu peux observer le phénomène de manière indirecte, par exemple à l’aide d’un sténopé en carton.

Autre possibilité: place-toi sous un arbre et regarde le sol, pas le Soleil à travers les feuilles. Les petits espaces entre les feuilles agissent comme autant de minuscules projecteurs et font apparaître au sol de nombreux croissants de Soleil.

Quand aura lieu la prochaine éclipse solaire ?

Il faudra encore attendre longtemps avant de pouvoir observer une éclipse totale de Soleil en Suisse. La prochaine n'aura lieu que le 3 septembre 2081.