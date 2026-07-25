Dès la mi-août à Chiasso (TI), les propriétaires de chiens seront tenus de nettoyer aussi l’urine de leurs animaux sur les trottoirs et contre les façades des immeubles de la ville. Sous peine d’une amende de 100 francs. Une ordonnance unique en Suisse apparemment.

Pour respecter la nouvelle ordonnance, les propriétaires de chiens qui promènent leurs animaux en ville devront se munir d’une bouteille d’eau pour rincer le pipi de leurs animaux. Le texte a été adopté mi-juin, mais il ne sera effectivement introduit qu’à la mi-août après une période de sensibilisation de la population à la nouvelle mesure, a indiqué à l’agence Keystone-ATS un porte-parole de la Chancellerie de la ville frontière.

La commune de Chiasso compte 500 chiens. La mesure ne concernera que les propriétaires dont les animaux urinent sur les trottoirs et contre les façades du centre-ville. «Nous avons décidé d’introduire cette amende, comme c'est déjà le cas dans quelques villes européennes, pour une question d’hygiène et à cause des odeurs exacerbées ces dernières semaines par les températures élevées», précise le porte-parole.

Les propriétaires qui ne respecteront pas la nouvelle loi recevront un premier avertissement et, en cas de récidive, seront mis à l’amende, précise-t-il. Les contrôles seront effectués par la police municipale dans le cadre de son activité de surveillance habituelle.

La ville de Locarno a indiqué vendredi qu'elle se penchera sur ce thème la semaine prochaine et qu’elle pourrait envisager d’introduire la même mesure que celle adoptée à Chiasso.