Genève 4200 nageurs participent à une Coupe de Noël «olympique»

ATS

20.12.2025 - 17:17

La rade genevoise verra 4200 personnes plonger dans les eaux froides du Léman samedi et dimanche, pour la 87e édition de la Coupe de Noël. Pour la première fois, des nageurs olympiques participeront à la plus ancienne manifestation sportive du canton.

A Genève, 4200 nageurs participent à une Coupe de Noël «olympique» - Gallery
A Genève, 4200 nageurs participent à une Coupe de Noël «olympique» - Gallery. A Genève, les nageurs déguisés de la Coupe de Noël samedi se font d'abord asperger d'eau du lac, avant de plonger dans le Léman pour parcourir les 100 mètres réglementaires.

A Genève, les nageurs déguisés de la Coupe de Noël samedi se font d'abord asperger d'eau du lac, avant de plonger dans le Léman pour parcourir les 100 mètres réglementaires.

Photo: ATS

A Genève, 4200 nageurs participent à une Coupe de Noël «olympique» - Gallery. Les nageurs de la Coupe de Noël rivalisent d'astuces pour trouver des déguisements originaux, qui se voient dans l'eau et résistent au bain glacé.

Les nageurs de la Coupe de Noël rivalisent d'astuces pour trouver des déguisements originaux, qui se voient dans l'eau et résistent au bain glacé.

Photo: ATS

A Genève, 4200 nageurs participent à une Coupe de Noël «olympique» - Gallery. Après la Coupe de Noël, les nageurs peuvent se réchauffer dans un grand jacuzzi, sur les quais du Jardin anglais à Genève.

Après la Coupe de Noël, les nageurs peuvent se réchauffer dans un grand jacuzzi, sur les quais du Jardin anglais à Genève.

Photo: ATS

Keystone-SDA

20.12.2025, 17:17

20.12.2025, 17:39

«Les courses sportives de dimanche ont les palmarès les plus élevés depuis que la Coupe existe», relève Daniel Béran, directeur marketing bénévole pour la Coupe de Noël. Les nageurs olympiques Charlotte Bonnet et Jérémy Desplanches parrainent cette édition et y participent dimanche.

Samedi, les 3700 inscrits aux courses populaires se sont élancés dans une eau à 8,71 degrés. Sur les quais du Jardin anglais, les nageurs se sont enchaînés par vagues d'environ 25 personnes, qui se sont dépassées pour trouver des déguisements à la fois originaux et résistant au plongeon. Certains ont parcouru les 100 mètres réglementaires déguisés en champignons, en dinde ou en pirate, beaucoup avec des chapeaux très variés.

Manifestation dangereuse

Encouragés par l'animateur Philippe Andoque, les nageurs se font d'abord asperger de seaux d'eau, en criant ou riant, avant de plonger dans les entrailles du Léman. Ils rejoignent ensuite le quai sous les acclamations du public et les yeux attentifs des sauveteurs, puis se mêlent à la foule, encore trempés, pour traverser les stands et se réchauffer dans le jacuzzi géant qui leur est réservé.

La manifestation, classée dangereuse par la Brigade de la navigation, est bien encadrée. Des bateaux de sauvetage et de la police veillent sur les nageurs, ainsi que quelques plongeurs placés dans l'eau le long du parcours. Pendant le week-end, plus de 180 bénévoles font aussi tourner la Coupe de Noël. «Tout est associatif», soutient Daniel Béran.

Edition olympique

Personnalité dans le monde de la nage en eau froide, Marion Joffle, nageuse de l'extrême et première Française à parcourir un kilomètre en eaux glacées, s'est également élancée dans le Léman samedi matin aux côtés des nageurs déguisés. Dimanche, 500 nageurs plongeront pour les courses sportives.

«La série avec Charlotte Bonnet est particulièrement exceptionnelle cette année», s'est enthousiasmé Daniel Béran, ravi que la course «revienne à ses racines sportives». Aux côtés de la médaillée olympique s'élanceront Ludivine Blanc, multi-championne du monde d'eau froide et recordwoman du parcours, Marie-Thérèse Armentero, ancienne nageuse olympique, ainsi que les multi-médaillées Emma Onolfo et Sarah Abdul Baki.

La Coupe de Noël avait été créée en 1934. Elle a été inscrite au Patrimoine culturel immatériel suisse de l'Unesco en 2023.

