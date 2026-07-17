« Krrrtschhh… piiiep… krrrkrrr… » C'est ce bruit qui, en 1996, ouvrait la porte à Internet. Lorsque le précurseur de blue News a été lancé il y a 30 ans, la révolution numérique n'en était encore qu'à ses débuts. Retour dans un monde qui, aujourd'hui, paraît étonnamment lointain.

Roger Federer à la World Youth Cup à Zurich. À 15 ans, il est déjà considéré comme un grand talent. En 1996, personne ne se doute encore qu’il deviendra l’un des joueurs de tennis les plus titrés de l’histoire.

Les 30 ans de blue News Vous souvenez-vous de 1996 ? Le monde était méconnaissable

Voici de quoi il s'agit Tu te souviens du bruit d'un modem ? De cette époque où Internet « hurlait », où les téléphones portables étaient équipés d'une antenne et où l'on allait au vidéoclub louer un film ? Bienvenue dans un monde qui ne remonte qu'à 30 ans, mais qui semble aujourd'hui appartenir à une autre époque.

Roger Federer est encore adolescent, Apple traverse une période difficile. Michael Schumacher débute chez Ferrari, la princesse Diana est toujours en vie et personne n'imagine encore les événements qui marqueront les décennies suivantes.

D'Adolf Ogi aux Spice Girls, en passant par la politique, la culture pop, le sport et les faits divers, 1996 est une année marquée par des personnalités et des événements dont beaucoup se souviennent encore. Résumé créé avec

Lundi 16 septembre 1996

La plupart des Suisses ne possèdent pas encore de téléphone portable. Google n'existe pas. Pour trouver une information, on demande autour de soi ou l'on se rend à la bibliothèque. Les vacances se réservent dans une agence de voyages.

En 1996, Internet existe déjà, mais il reste coûteux, compliqué et très éloigné du quotidien de la majorité de la population.

Mais ce lundi-là, les choses changent. Avec le lancement de « The Blue Window», des centaines de milliers de personnes en Suisse peuvent désormais accéder plus facilement au World Wide Web et découvrir un univers encore largement inconnu.

À l'époque, c'était tout à fait normal – aujourd'hui, c'est à peine croyable

Tu te souviens encore du grésillement du modem ? De tes premiers pas sur Internet ?

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Ou fais-tu partie de cette génération qui demande aujourd'hui à ses parents : « Papa, est-ce que vous aviez déjà le téléphone ? »

Pour de nombreux Suisses, une nouvelle ère s'ouvre le 16 septembre 1996, avec la création de leur toute première adresse e-mail.

« The Blue Window » deviendra plus tard Bluewin, puis blue News.

Trente ans plus tard, blue News fête son anniversaire. Mais à quoi ressemblait le monde quand tout a commencé ?

Bienvenue en 1996.

blue News est désormais en ligne – Google n'existe pas

Lorsque « The Blue Window », le précurseur de blue News, est lancé, Internet n'en est encore qu'à ses débuts. Google, Facebook et YouTube n'existent pas encore. Pour trouver un site, il faut parcourir les annuaires de Yahoo ou saisir manuellement son adresse. Encore faut-il la connaître… ou faire preuve de beaucoup de patience.

Page d'accueil de Bluewin dans les années 90. blue News

Posséder un téléphone portable est un signe de réussite

En 1996, tout le monde ne possède pas encore de téléphone portable. Ces appareils sont chers, volumineux et réservés à une minorité. Pouvoir téléphoner en déplacement est un véritable symbole de modernité. Beaucoup gardent encore de la monnaie sur eux pour utiliser les cabines téléphoniques en cas de besoin.

Il coûte plus de 2 200 francs, pèse près de 400 grammes et est équipé d'une messagerie électronique, d'un fax et d'un accès à Internet. Le Nokia 9000 Communicator donne l'impression d'être un smartphone qui aurait été commercialisé par erreur avec dix ans d'avance. KEYSTONE

À 18 ans, on devient soudainement adulte

Depuis le 1er janvier 1996, les Suisses atteignent la majorité à 18 ans, contre 20 auparavant. Voter, élire, signer des contrats : tout cela devient possible deux ans plus tôt.

Adolf Ogi est la star du Conseil fédéral

Ueli Maurer, alors président de l'UDC, Christoph Blocher, figure de proue du parti, et le conseiller fédéral Adolf Ogi lors d'une manifestation de l'UDC en 1996. Une photo qui réunit plusieurs personnalités appelées à marquer durablement la politique suisse. KEYSTONE

Quand Ogi prend la parole, la Suisse l'écoute. Sa proximité avec le peuple, son humour et ses phrases percutantes font de lui sans doute l'homme politique le plus populaire du pays. C'est en 1992, lors d'une liaison en direct avec le premierr dans l'espace, qu'il lance son légendaire « La joie règne ! ». Quatre ans plus tard, toute la Suisse connaît cette phrase – et Ogi est depuis longtemps devenu une figure culte.

Quand Adolf Ogi prend la parole, la Suisse l'écoute. Sa proximité avec la population, son humour et ses formules percutantes font de lui l'un des hommes politiques les plus populaires du pays. En 1992, lors d'une liaison en direct avec le premier astronaute suisse Claude Nicollierr, il lance son célèbre « La joie règne ! ». Quatre ans plus tard, cette phrase est connue de toute la Suisse et Ogi est déjà devenu une figure emblématique.

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Roger qui ? Roger Federer n'est encore qu'un adolescent

Ce jeune homme originaire de Bâle-Campagne a 15 ans et enchaîne les tournois en tant que junior. Personne ne se doute encore qu’il deviendra le plus grand sportif suisse de l’époque moderne. D’ailleurs, Marco Odermatt, la star du ski, ne naîtra qu’en 1997.

Roger Federer en action lors de la World Youth Cup à Zurich, photo prise le 12 septembre 1996. KEYSTONE

L'homme dont tout le monde parlera bientôt

Christoph Blocher fait déjà la une des journaux en 1996. L'UDC est sur le point de connaître son grand essor, et son entrée au Conseil fédéral n'est pas encore une réalité. Près de 30 ans plus tard, Blocher a certes quitté ses fonctions, mais il reste au cœur des débats.

Christoph Blocher en compagnie des figures de proue de l'UDC lors du congrès du parti de 1996 à Holziken. Peu de photos illustrent mieux à quel point la politique suisse pouvait parfois paraître différente à l'époque. KEYSTONE

Un jeune homme de 21 ans prend d'assaut le Palais fédéral

À l'époque, jeune homme politique aux cheveux ébouriffés, puis président de l'UDC : aujourd'hui, il a quitté la scène politique nationale et se consacre à nouveau principalement à sa ferme dans le Toggenburg. KEYSTONE

Le reconnais-tu ? En 1996, un conseiller national de 21 ans, fraîchement élu et originaire du Toggenburg, explore son nouveau domaine au Palais fédéral. Qui aurait pu imaginer à l'époque qu'il se retrouverait, des années plus tard, à la tête de l'UDC ? Pour ceux qui se posent encore la question : il s'agit de Toni Brunner.

La Suisse ne compte que 7 millions d'habitants

Aujourd'hui, ils sont plus de neuf millions. En l'espace d'une seule génération, la Suisse s'est agrandie d'une superficie équivalente à plus de deux cantons de Zurich. La croissance démographique et l'immigration faisaient déjà l'objet de débats dès 1996. Une Suisse comptant dix millions d'habitants ? À l'époque, cette idée semblait tout simplement absurde aux yeux de beaucoup.

Swissair est considérée comme intouchable

Un avion de Swissair devant la tour de contrôle de l'aéroport de Genève-Cointrin (photo d'archive de 1996). KEYSTONE

En 1996, voyager avec Swissair, c'est voyager avec l'une des compagnies aériennes les plus prestigieuses au monde. La compagnie est considérée comme un fleuron de l'économie suisse : fiable, rentable et inébranlable. Presque personne ne se doute que, cinq ans plus tard seulement, Swissair ne volera plus. Le 2 octobre 2001, les lumières s'éteignent faute de liquidités : ce jour, surnommé « Grounding », devient l'un des plus grands chocs économiques de l'histoire suisse.

En 1996 aussi, la neige se fait déjà rare

Une photo prise à Savognin montre des pentes brunes et de la neige artificielle. Le débat sur le climat n'en est encore qu'à ses balbutiements, mais les canons à neige fonctionnent déjà.

Le domaine skiable de Savognin, dans l'Oberhalbstein (Grisons), en janvier 1996. (KEYSTONE/Arno Balzarini) KEYSTONE

Peter « Cool Man » Steiner est soudainement devenu une star de la pop

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Un « Alpöhi » des Grisons se fait connaître dans toute l'Europe grâce à une publicité Milka. « It's cool, man ! » devient le tube qui reste dans la tête de toute une génération. Aujourd'hui, ce serait un peu comme si un grand-père des montagnes faisait un tabac dans les classements avec un tube sur TikTok.

Harry Hasler chante la « chanson Saletti »

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Ce musicien originaire de Wallisellen a sorti un tube que de nombreux Suisses peuvent encore fredonner aujourd'hui. Un petit morceau de nostalgie suisse.

« Take That » se sépare – et brise le cœur des adolescents

Lorsque « Take That » annonce la dissolution du groupe, c'est le choc pour de nombreux fans. Robbie Williams a déjà quitté le groupe. En 1996, presque personne ne se doute que c'est justement lui qui deviendra plus tard la plus grande star de tous.

Robbie Williams a de quoi sourire : lorsque cette photo a été prise en 1996, il avait déjà quitté Take That. Ses plus grands succès étaient encore à venir. imago stock&people

Cinq Britanniques expliquent au monde entier ce qu'est le « Girl Power »

En 1996, les Spice Girls sont partout. « Wannabe » passe en boucle à la radio. Et à l'époque, ceux qui n'avaient pas de Spice Girl préférée faisaient presque partie d'une minorité.

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La Macarena s'invite à toutes les fêtes de village

Mariage, sortie scolaire ou fête de village : en 1996, impossible d'échapper à la Macarena. Et avouons-le : beaucoup en connaissent encore les pas aujourd'hui.

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Melanie Winiger est élue Miss Suisse

À 17 ans, elle remporte le titre et entame une carrière qui se poursuit encore aujourd'hui. À l'époque, l'élection de Miss Suisse était un événement télévisé national. Aujourd'hui, les concours de beauté apparaissent plutôt à beaucoup comme une relique d'une autre époque.

Miss Suisse Melanie Winiger et « Cool Man » Peter Steiner en 1997, lors de l'inauguration d'une piste à Frutigen. Difficile de mieux résumer les années 90 en une seule photo. KEYSTONE

Au zoo pour enfants, il y a encore des dauphins qui nagent

Sur cette photo prise en 1997, Ueli Eggenberger, directeur du zoo pour enfants, pose devant le delphinarium de Rapperswil. Les dauphins ont ensuite été remplacés par des otaries ; aujourd'hui, l'ancien bassin de spectacle est devenu une salle de spectacle baptisée « Zauberhut ». KEYSTONE/Peter Lauth

Blatten est resté intact dans le Lötschental

Blatten, dans le Lötschental, en mars 1996 : ce village de montagne valaisan se niche paisiblement au cœur des montagnes, intact. Près de trois décennies plus tard, cette vue du village devient un témoignage de son époque. Keystone

Aujourd'hui, Blatten a disparu.

Un an après l'éboulement, seules quelques maisons émergent encore du lac nouvellement formé. En 2025, l'effondrement du glacier de Birch a enseveli environ 90 % de Blatten sous des millions de tonnes de roches, de glace et d'éboulis. KEYSTONE

L'Europe a peur du rôti du dimanche

La « folie des vaches » fait rage. En 1996, l'ESB fait la une des journaux, sème le trouble et entraîne une perte de confiance sans précédent dans la viande bovine. Des millions de personnes se demandent soudain si la viande a encore sa place dans leur assiette.

En 1996, Markus Leuenberger, du Centre suisse de lutte contre la rage à Berne, examine le cerveau d'une vache suspectée d'être atteinte de l'ESB. Associated Press

Donghua Li et Pascal Richard remportent l'or olympique

À Atlanta, la Suisse entre dans l'histoire du sport. Donghua Li remporte l'or au cheval d'arçons, tandis que Pascal Richard s'impose dans la course cycliste. Mais c'est justement l'épouse de Li qui fait la une des journaux : alors que son plus grand rival commet une erreur, elle l'applaudit depuis les tribunes, déclenchant ainsi une petite polémique olympique.

Donghua Li, Esperanza et la médaille d'or planent au-dessus d'Atlanta et du Georgia Dome (à l'arrière-plan, à gauche). KEYSTONE

Les Jeux sont en outre assombris par l'attentat à la bombe perpétré au Centennial Olympic Park.

L'EHC Kloten est la référence absolue

Quatre titres de champion d'affilée, un record suisse et une véritable euphorie pour le hockey dans la ville de l'aéroport : en 1996, Kloten est la référence absolue. Aujourd’hui, bien des choses font penser à un géant endormi. Après sa relégation en 2018, ce club de tradition évolue à nouveau en National League depuis 2022 – mais il n’atteint plus les sommets de son âge d’or des années 90.

L'Allemagne remporte l'Euro grâce à son premier « golden goal »

Oliver Bierhoff entre dans l'histoire du football. Le « golden goal » finira par être oublié, mais ce moment restera gravé dans les mémoires.

Ce tir est décisif : Oliver Bierhoff marque le « but en or » contre la République tchèque au stade de Wembley et offre ainsi à l'Allemagne le titre de championne d'Europe en 1996. Image/APL

Il y a les stars du sport… et Michael Jordan

Les Chicago Bulls enchaînent les titres. Jordan n'est pas simplement célèbre. Au milieu des années 90, il est pratiquement devenu une marque mondiale à part entière.

Michael Jordan en 1996 dans le film « Space Jam ». La superstar du basket-ball est depuis longtemps bien plus qu'un simple sportif : il incarne toute une génération. imago images/Ronald Grant

Michael Schumacher fait le pari de rejoindre Ferrari

Ferrari n'est pas encore dominante. Mais l'une des plus grandes réussites de l'histoire de la Formule 1 est en train de voir le jour.

En 1996, Michael Schumacher présente la nouvelle Ferrari F310 à Maranello. À l'époque, personne ne se doute encore que le pilote et l'écurie vont dominer la Formule 1 quelques années plus tard. KEYSTONE

Des extraterrestres font sauter la Maison Blanche

« Independence Day » devient l'événement cinématographique de l'année – et marque la percée définitive de Will Smith, alias « Le Prince de Bel-Air ».

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Tom Cruise est suspendu au plafond

« Mission : Impossible » sort en salles – et continue de faire recette 30 ans plus tard.

Tom Cruise dans le rôle d'Ethan Hunt dans « Mission : Impossible » (1996). La scène où l'agent est suspendu à des câbles est devenue l'une des images les plus emblématiques du cinéma des années 1990. imago stock&people

Trainspotting — un autre cinéma

Le film radical de Danny Boyle sur la drogue, avec Ewan McGregor, choque et enthousiasme à la fois. « Choose life. Choose a job. Choose a career… » — l’un des monologues cinématographiques les plus emblématiques de tous les temps.

Là où Tom Cruise flottait encore sous le plafond, c'est désormais Ewan McGregor qui est allongé sur les rails. Avec « Trainspotting », Danny Boyle signe en 1996 un film culte regorgeant d'images emblématiques et de dialogues inoubliables. Collection imago/Cinema Publishers

« Friends » fait d'Aniston une superstar

Six amis, un canapé dans un café et une bonne dose de rebondissements amoureux : au milieu des années 1990, il n’en fallait pas plus pour connaître un succès mondial. « Friends » devient la série culte de toute une génération. Et ceux qui veulent savoir si Ross et Rachel, incarnée par Jennifer Aniston, vont enfin se mettre ensemble doivent attendre une semaine avant de découvrir le prochain épisode.

Jennifer Aniston et David Schwimmer dans les rôles de Rachel et Ross dans « Friends ». Leur histoire d'amour en dents de scie a captivé des millions de téléspectateurs dans les années 1990. imago images/Everett Collection

La Nintendo 64 ne se contente pas de transformer les chambres d'enfants

Tout à coup, Mario prend vie en trois dimensions. Pour la première fois, le jeu vidéo donne l'impression d'être un monde réel, et pas seulement pour les enfants.

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Le Tamagotchi réclame de l'attention

Ceux qui oublient leur animal de compagnie virtuel ont un problème. Des millions d'enfants découvrent pour la première fois que même les pixels peuvent avoir faim.

En novembre 1996, le Tamagotchi fait son apparition sur le marché japonais. Lorsque la télévision suisse évoque pour la première fois cet engouement en mai 1997, des millions d'enfants sont déjà tombés sous le charme de cet animal de compagnie numérique. KEYSTONE

La musique provient de l'étagère à CD

Spotify, Apple Music et les podcasts n’existent que dans les fantasmes les plus fous sur l’avenir. Ceux qui veulent écouter de la musique la possèdent sous forme physique : sur CD, cassette ou – pour les passionnés de technologie – sur MiniDisc. Lancé par Sony en 1992, ce support de stockage est considéré comme l’avenir de la musique, avant qu’Internet ne vienne tout bouleverser.

Le rock suisse est en plein essor

La scène musicale suisse des années 90 est plus vivante que jamais : Züri West, Patent Ochsner, Gotthard, Stephan Eicher… Les artistes nationaux font salle comble et dominent les classements.

Kuno Lauener, chanteur du groupe de rock bernois « Zueri West », se produit lors de leur concert à l'Openair de Saint-Gall, filmé le 26 juin 1996. KEYSTONE

Les cassettes VHS règnent en maître dans le salon

Quand on veut voir un film, on va à la vidéothèque du coin. C’est là que se joue le sort de la soirée : le blockbuster est-il encore disponible – ou ne reste-t-il plus que cette comédie romantique que personne ne voulait voir ? Et gare à celui qui oublie de rembobiner ensuite. Aujourd’hui, il suffit de quelques clics sur Netflix, Disney+ ou Amazon Prime pour que des milliers de films atterrissent instantanément dans votre salon.

Apple est au bord du gouffre

Apple enregistre une perte d'environ 1,6 milliard de dollars et se retrouve sans stratégie. Alors que les PC Windows bon marché conquièrent le monde, Apple se disperse entre d'innombrables modèles d'ordinateurs et le PDA « Newton ». Bien qu'en avance sur son temps, ce dernier est un véritable échec. De nombreux experts estiment que le groupe aura du mal à survivre au tournant du millénaire.

Le Newton est censé gérer les rendez-vous, reconnaître les notes et stocker des informations. Ce dont tout smartphone est capable aujourd'hui était encore considéré en 1996 comme une révolution technologique. IMAGO/Shotshop

Aujourd'hui, Apple figure parmi les entreprises les plus valorisées au monde – et des milliards de personnes ont ses produits dans leur poche au quotidien.

Le monde entier s'émerveille devant une brebis nommée Dolly

Cette nouvelle semble tout droit sortie d'un film de science-fiction : des chercheurs parviennent à cloner un mouton. Dolly devient l'animal d'élevage le plus célèbre au monde et suscite des débats sur les limites de la science. Soudain, une question qui n'apparaissait auparavant que dans les films se pose : si l'on peut cloner un mouton, quelle sera la prochaine étape ?

Ces deux moutons sont génétiquement identiques. Ces images tournées en Écosse montrent comment, au milieu des années 1990, le clonage est soudainement passé de la fiction à la réalité. KEYSTONE

Bill Clinton entame son deuxième mandat

L'économie américaine est en plein essor, le chômage recule et les États-Unis envisagent l'avenir avec optimisme. Donald Trump ? À l'époque, c'est surtout en tant que magnat de l'immobilier et célébrité people qu'il fait la une des journaux.

Le 20 janvier 1997, à Washington, Bill Clinton prête serment pour son deuxième mandat en tant que président des États-Unis. Il est alors encore au sommet de sa popularité : l'affaire avec la stagiaire Monica Lewinsky, qui va ébranler la Maison Blanche, ne sera révélée qu'au début de l'année 1998. KEYSTONE

Boris Eltsine dirige la Russie

Boris Eltsine pose avec sa famille pendant la campagne électorale. Eltsine remporte certes une nouvelle fois les élections, mais la Russie est déjà plongée dans de profondes turbulences politiques et économiques. KEYSTONE

Et Vladimir Poutine ? – À l'époque, il travaille encore au sein de l'administration de Saint-Pétersbourg et est pratiquement inconnu en dehors de la Russie.

La Suisse dans la ligne de mire de l'opinion publique mondiale

Après des décennies, les banques suisses font l'objet de pressions internationales en raison des avoirs en déshérence des victimes du nazisme. Le débat se transforme en l'une des plus graves crises politiques de l'après-guerre – et ébranle l'image que le pays a de lui-même.

« Blood Money » : avec cette une, le « Sunday Times » s'en prend de front à la Suisse. La polémique autour des avoirs en déshérence atteint son paroxysme au milieu des années 1990. KEYSTONE

À Hong Kong, la Grande-Bretagne est toujours de la partie

Cette métropole scintillante fait officiellement partie de la Grande-Bretagne, mais les jours de la colonie de la Couronne sont comptés. À peine un an plus tard, elle est rétrocédée à la Chine. À l’époque, presque personne ne se doute de la portée politique explosive que cette question prendra des décennies plus tard. En revanche, les bus rouges à deux étages datant de l’époque britannique circulent encore aujourd’hui à Hong Kong.

Le dernier gouverneur britannique de Hong Kong, Chris Patten, a du mal à retenir ses larmes lorsque, le 30 juin 1997, l'Union Jack est descendu pour la dernière fois. La rétrocession à la Chine marque la fin d'une époque qui aura duré 156 ans. KEYSTONE

Avant les vacances, on passe à la banque

Quand on part à l'étranger, il faut non seulement de la patience au Gothard, mais aussi des lires, des marks allemands, des francs ou des schillings. Avant les vacances, aller à la banque fait tout autant partie des préparatifs que de faire ses valises. Et au retour, il reste presque toujours quelques pièces étrangères dans un tiroir. L'euro ? – encore une utopie.

Les talibans occupent Kaboul

Avec la prise de la capitale afghane, les talibans accèdent au pouvoir. À l'époque, l'Occident ne prête guère attention à ces événements. On sait aujourd'hui qu'il s'agit là du début d'une évolution qui s'étend, en passant par le 11 septembre, la guerre en Afghanistan et la nouvelle prise de pouvoir des talibans, jusqu'à nos jours.

Des combattants talibans devant le palais présidentiel à Kaboul. Après la prise de la capitale, l'ancien président Mohammed Najibullah est exécuté en public. KEYSTONE

Tupac Shakur meurt à l'âge de 25 ans

À la suite d'un combat de boxe de Mike Tyson à Las Vegas, la superstar du rap est abattue en pleine rue. Il meurt six jours plus tard. Comme ce meurtre reste non élucidé pendant des décennies, d’innombrables théories du complot voient le jour – allant d’une affaire étouffée à des rumeurs selon lesquelles Tupac aurait simplement simulé sa mort. La thèse la plus crédible avancée aujourd’hui par les enquêteurs : derrière ce crime se cache un conflit entre gangs qui s’est intensifié entre la côte ouest et la côte est de la scène rap américaine.

Tupac Shakur aux MTV Video Music Awards, au Radio City Music Hall de New York. Cette photo a été prise trois jours seulement avant la fusillade de Las Vegas qui allait coûter la vie à la superstar du rap, alors âgé de 25 ans à peine. Associated Press

L'affaire Dutroux choque l'Europe

Le Belge enlève, abuse et assassine plusieurs jeunes filles. Lorsque l'on apprend que la police et la justice ont négligé de nombreux indices, la consternation fait place à la colère. Des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue ; en Suisse aussi, on suit cette affaire avec horreur.

La « Marche blanche » à Bruxelles rassemble environ 300 000 personnes en 1996. Suite aux enlèvements et aux meurtres commis par le pédophile Marc Dutroux, la Belgique réclame que justice soit faite – et que l'on mette fin aux défaillances de la police et de la justice. KEYSTONE

La Suisse débat d'un nombre de voitures deux fois moins important

Une initiative populaire réclame rien de moins que la réduction de moitié du trafic routier motorisé d’ici dix ans. Pour les uns, il s’agit d’un projet visionnaire en faveur de l’environnement et de la qualité de vie ; pour les autres, d’une attaque frontale contre la liberté des automobilistes. Le peuple rejettera clairement cette initiative par la suite. Le débat sur les transports, le climat et les villes où il fait bon vivre semble pourtant étonnamment familier aujourd’hui.

20 francs, ça fait parler de soi

Toutes les révolutions ne se déroulent pas au Palais fédéral. En 1996, c'est dans les portefeuilles qu'elle fait son apparition. Le nouveau billet de 20 francs apporte des couleurs vives, des motifs inhabituels et alimente les conversations aux caisses de tout le pays.

Le nouveau billet de 20 francs représente le compositeur Arthur Honegger. Des personnalités du monde de la culture sur les billets de banque : pour beaucoup, c'est une image inhabituelle dans leur portefeuille. KEYSTONE

L'Europe divise la Suisse

Quatre ans après le « non » à l'EEE – c'est-à-dire à l'adhésion au marché unique européen –, la question européenne est loin d'être réglée. La Suisse cherche sa place entre la voie de l'autonomie et celle du rapprochement. Tout ne change pas pour autant : alors que les modems, les cabines téléphoniques et les cassettes VHS disparaissent, la question européenne reste étonnamment tenace.

Un ordinateur suscite des craintes quant à l'avenir

IBM organise un match opposant l'ordinateur d'échecs Deep Blue au champion du monde Garri Kasparov. Ce dernier remporte certes la victoire de justesse en 1996. Mais soudain, il devient évident que les ordinateurs ne se contentent pas de calculer, mais qu'ils sont également capables de penser. Des millions de personnes suivent avec fascination un duel qui apparaît aujourd’hui comme un précurseur de l’ère de l’intelligence artificielle.

Garry Kasparov réfléchit, face à Deep Blue. Le champion du monde d'échecs remporte de justesse le premier duel en 1996, mais la machine a déjà prouvé qu'elle était capable de battre l'homme. Associated Press

Même ceux qui ne fument pas fument quand même

Que ce soit au restaurant, dans un train de nuit ou au bureau : en 1996, la fumée de cigarette fait partie du quotidien. Le terme de « tabagisme passif » est certes connu, mais les grandes interdictions de fumer ne verront le jour que plusieurs années plus tard.

Le monde entier a les yeux rivés sur Diana

Le divorce de Charles est l'un des sujets les plus médiatisés de l'année. Diana semble plus libre que jamais. Le fait qu'elle allait mourir un an plus tard dans un accident de voiture à Paris rend ces images d'alors particulièrement émouvantes aujourd'hui.

La princesse Diana lors d'une visite à Lahore en février 1996. La « reine des cœurs » s'apprête alors à entamer une nouvelle étape de sa vie – sans se douter qu'il ne lui reste plus qu'un an et demi à vivre. KEYSTONE

Personne ne se doute de ce qui va se passer

Lorsque «The Blue Window» est mis en ligne, personne ne sait encore à quel point Internet va transformer le monde. Trois décennies plus tard, nous avons le Web dans notre poche, nous dialoguons avec l'intelligence artificielle et nous nous informons 24 heures sur 24.

Le regard rétrospectif montre avant tout une chose : L'avenir se présente généralement différemment et plus vite qu'on ne le pense.

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