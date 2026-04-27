blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 27.04.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

VIOLENCES : Le ministre de justice et police Beat Jans présente lundi les prochaines étapes de la lutte contre les violences domestiques et sexuelles. Le 142, numéro national d'aide aux victimes, doit être introduit en mai. Son introduction avait été à plusieurs reprises repoussée alors que les violences faites aux femmes ne font qu'augmenter en Suisse.

SESSION SPECIALE : Le Conseil national se réunit à partir de lundi à Berne lors d'une session spéciale. Les députés devraient adopter cet après-midi une déclaration reconnaissant le crime contre l'humanité commis en Suisse contre les Yéniches et les Manouches/Sintés le siècle dernier. Le Conseil fédéral avait déjà reconnu ces persécutions l'an dernier.

JUSTICE : Le procès de la fille de l'ancien président d'Ouzbekistan s'ouvre lundi matin devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. Gulnara Karimova est accusée de blanchiment d'argent, gestion déloyale, corruption, et d'être à la tête d'une organisation criminelle, «l'Office».

DIPLOMATIE : Le roi Charles III part lundi aux Etats-Unis pour un exercice de haute voltige diplomatique, avec l'espoir d'apaiser les tensions entre Donald Trump et Keir Starmer, et de rester à distance de l'affaire Epstein, épine dans le pied de la famille royale. Officiellement, Buckingham Palace présente cette visite d'Etat de quatre jours, organisée à la demande du gouvernement britannique, comme l'occasion de «célébrer les liens historiques» des deux pays à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance américaine.

Vu dans la presse

INFORMATIQUE : Des employés des caisses de chômage ont parfois dû rédiger des lettres à la main en raison des problèmes informatiques persistants, rapportent les titres Tamedia. Le nouveau système IT Asal 2.0, introduit en janvier, entraîne une surcharge de travail importante. Il ne traite que les cas standards, empêchant la création numérique de courriers personnalisés. D’après une enquête des journaux, les caisses enregistrent davantage d’arrêts maladie et de démissions. Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a confirmé que les générateurs de texte du système restent insatisfaisants.

SECURITE : À l’approche du G7 d’Évian (F) en juin, les polices suisses planifient un important dispositif sécuritaire principalement dans les cantons frontaliers Vaud, Genève et Valais, où des renforts venus de tout le pays sont attendus. Dans une interview accordée à la Tribune de Genève et à 24 heures, Matteo Cocchi, président de la Conférence des commandants des polices cantonales, souligne que les menaces ont évolué depuis le précédent sommet de 2003, où des émeutes avaient éclaté à Genève et à Lausanne: «certaines menaces d’aujourd’hui n’existaient pas. Les drones, notamment, ou tout ce qui est lié à la cybercriminalité et à toutes ses facettes». Le maintien de l'ordre répond néanmoins toujours au même schéma: «la tactique des trois D: dialoguer, désamorcer, défendre». Une tactique immuable bien que, selon M. Cocchi, «depuis le Covid, les gens sont plus vite nerveux, plus agressifs».

ATTAQUE : L’ambassadeur suisse Ralf Heckner a vécu de très près la tentative d’attaque visant le président américain Donald Trump lors du gala des journalistes à Washington. Il se trouvait à environ dix mètres du président au moment de l’incident rapportent les titres CH Media. Il a expliqué être «resté calme», car il était bien placé, juste à côté d’une porte importante par laquelle le président a également été évacué. «Je connaissais donc mon chemin de fuite», a déclaré M. Heckner dans une interview. «J’ai eu le sentiment que la situation a été maîtrisée très rapidement. Mais beaucoup de personnes étaient très inquiètes», a-t-il relaté.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006) : Pose de la première pierre du One World Trade Center à New York, à l'emplacement du World Trade Center détruit lors des attentats du 11 septembre 2001.

- Il y a 75 ans (1951) : Naissance du musicien de rock américain Ace Frehley, guitariste du groupe Kiss.

Le dicton du jour

«À la Sainte-Zita,Le froid ne dure pas»