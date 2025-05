Plus de 500 personnes ont manifesté jeudi en fin de journée à Lausanne pour la journée internationale des droits des travailleurs. Sous la devise «la solidarité plutôt que la haine», l'Union syndicale vaudoise a revendiqué l'introduction d'un salaire minimum cantonal et dénoncé les baisses fiscales.

Quelque 500 manifestants ont défilé le 1er Mai, pour la fête du travail, dans les rues de la capitale vaudoise. (archives) ATS

Keystone-SDA ATS

Les manifestants se sont rassemblés vers 17h00 à la Place du Château, où plusieurs syndicalistes ont pris la parole devant la foule.

Les critiques étaient particulièrement fortes à l'encontre du contre-projet de Conseil d'Etat sur le salaire minimum désigné de «coquille vide» et «peau de chagrin».

«La majorité de droite au Conseil d'Etat vide de son sens le salaire minimum», a déclaré le président d'Unia Vaud Bounouar Benmenni. Celui-ci a pointé du doigt les exceptions prévues et les potentiels retards qui, selon lui, empêcheront beaucoup de travailleurs de bénéficier de ce salaire minimum.

«Cette stratégie est une honte, surtout quand on entend tous les efforts du Conseil d'Etat pour offrir des cadeaux fiscaux aux plus riches de ce canton», a-t-il poursuivi. «Nous voulons un salaire minimum, pas minimaliste.»

Résistance contre «l'initiative 12%»

Les syndicalistes ont également appelé à refuser l'initiative pour une baisse des impôts. «12% en moins, c'est 12% en moins pour le service à la population. Et ce sont les plus précaires qui trinqueront», a affirmé un orateur.

Les manifestants ont également rappelé leur opposition aux attaques contre les droits des femmes, l'égalité des genres et la propagation d'un discours de haine contre les étrangers.

Le cortège s'est ensuite mis en marche avec environ une heure de retard en direction du Casino de Montbenon. Sur les pancartes et banderoles, on pouvait lire «Coupez nos budgets, on coupera vos têtes», «Barrons la route à l'extrême droite» ou encore «Etude, travail, l'unité face à l'austérité».

Plusieurs groupes étaient présents dans le cortège. Quelques drapeaux palestiniens et keffiehs étaient visibles en signe de solidarité avec le peuple gazaoui, tandis que des militants kurdes fermaient la marche.

Pour cette journée de fête du travail dans le canton, des activités étaient également organisées à Yverdon-les-Bains. Au total, une cinquantaine de manifestations ont eu lieu dans toute la Suisse.