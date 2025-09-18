Pro-Israéliens et pro-Palestiniens manifestent entre calme et heurts avec la police

La ville de Lausanne a été le théâtre jeudi soir de deux rassemblements liés au conflit au Proche-Orient. Si la marche silencieuse en soutien à Israël s'est déroulée dans le calme, la contre-manifestation propalestinienne a donné lieu à des heurts avec la police.

Des militants pro-palestiniens ont affronté la police lundi soir à Lausanne, où se déroulait en parallèle une marche en soutien à Israël. ATS

Keystone-SDA ATS

Les deux mobilisations devaient dans un premier temps se dérouler à moins de 200 mètres de distance au centre-ville à la même heure, autour de 18h00. Alors que la première était prévue devant l'église St-Laurent, elle a finalement été déplacée à Ouchy, dans le périmètre du Vieux-Port au bord du lac, sous haute protection policière, afin d'éviter de côtoyer la seconde.

La contre-manifestation propalestinienne s'est, elle, maintenue et déroulée sur la place de la Riponne. Selon un décompte de Keystone-ATS, elle a réuni plus de 2000 personnes. Agitant de nombreux drapeaux palestiniens, les personnes présentes ont scandé avec force leur soutien au peuple palestinien au son de «Free Free Palestine» et lancé des slogans hostiles aux «sionistes».

Selon les organisateurs, notamment le collectif Lausanne-Palestine, ce rassemblement visait à «faire bloc contre la présence des génocidaires, des sionistes et des fascistes.» Ils ont qualifié la marche pro-israélienne de «marche de sympathie avec l'Etat colonial» israélien.

Débutée dans le calme, la manifestation s'est ensuite déplacée vers la place St-Laurent, où la situation s'est très vite tendue. Les forces de l'ordre, présentes en nombre, ont fait usage de grenades lacrymogènes et d'un camion à eau pour repousser les militants propalestiniens, dont la manifestation n'avait pas été autorisée. Des containers ont été renversés et des chaises de restaurant jetées.

Les affrontements ont duré par intermittence pendant une bonne heure. Le cortège s'est ensuite peu à peu dispersé dès 19h30 - notamment en direction de Bel-Air et Chauderon, où la tension était encore palpable -, avec un retour au calme aux environs de 20h00. Les forces de l'ordre étaient, elles, encore particulièrement présentes dans le secteur de la gare de la capitale vaudoise.

«Contre l'antisémitisme»

De leur côté, les sympathisants à Israël sont donc restés cantonnés à Ouchy. Organisée par l'association Suisse-Israël (ASI) et autorisée par la police lausannoise, cette marche silencieuse a réuni près de 250 personnes, selon un décompte de Keystone-ATS. Elle a duré une heure environ, avec des discours avant et après le défilé.

Les manifestants, munis de drapeaux israéliens et suisses, sont restés dans le secteur du Vieux-Port, marchant pacifiquement et en musique derrière une banderole reprenant le slogan du rassemblement: «Pour Israël contre l'antisémitisme». La police a empêché quelques militants propalestiniens de venir perturber ce défilé.

A la fin de cette «silent walk», vers 19h30, les organisateurs ont notamment pris la parole pour demander la libération des otages encore retenus à Gaza. Le nom de chaque otage a été prononcé.

Manif à l'ONU à Genève

A Genève, plusieurs centaines de membres du personnel de l'ONU ont manifesté jeudi après-midi sur la Place des Nations en solidarité avec leurs collègues de la bande de Gaza, dont un nombre record, environ 370, ont été tués depuis le début de la guerre.