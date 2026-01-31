  1. Clients Privés
Crans-Montana A Lutry, une marche pour rendre hommage et réclamer justice

ATS

31.1.2026 - 19:37

Ils demandent «justice et vérité»: un millier de personnes se sont rassemblées samedi après-midi à Lutry, pour honorer les victimes de Crans-Montana. La commune vaudoise est durement touchée par la tragédie, qui a emporté plusieurs jeunes, dont des membres du FC Lutry.

Hommage aux victimes de Crans-Montana à Lutry (VD) - Gallery
Hommage aux victimes de Crans-Montana à Lutry (VD) - Gallery. Environ un millier de personnes ont pris part samedi à la marche en hommage aux victimes de Crans-Montana.

Environ un millier de personnes ont pris part samedi à la marche en hommage aux victimes de Crans-Montana.

Photo: ATS

Devant des dizaines de médias suisses et internationaux, les parents ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur colère.

Devant des dizaines de médias suisses et internationaux, les parents ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur colère.

Photo: ATS

Lutry a été durement touchée par la tragédie, qui a emporté plusieurs jeunes, dont des membres du club de football local.

Lutry a été durement touchée par la tragédie, qui a emporté plusieurs jeunes, dont des membres du club de football local.

Photo: ATS

Hommage aux victimes de Crans-Montana à Lutry (VD) - Gallery
Hommage aux victimes de Crans-Montana à Lutry (VD) - Gallery. Environ un millier de personnes ont pris part samedi à la marche en hommage aux victimes de Crans-Montana.

Environ un millier de personnes ont pris part samedi à la marche en hommage aux victimes de Crans-Montana.

Photo: ATS

Hommage aux victimes de Crans-Montana à Lutry (VD) - Gallery. Devant des dizaines de médias suisses et internationaux, les parents ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur colère.

Devant des dizaines de médias suisses et internationaux, les parents ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur colère.

Photo: ATS

Hommage aux victimes de Crans-Montana à Lutry (VD) - Gallery. Lutry a été durement touchée par la tragédie, qui a emporté plusieurs jeunes, dont des membres du club de football local.

Lutry a été durement touchée par la tragédie, qui a emporté plusieurs jeunes, dont des membres du club de football local.

Photo: ATS

Keystone-SDA

31.01.2026, 19:37

31.01.2026, 20:06

Le lieu du rendez-vous était fixé au Skatepark de Lutry, à quelques mètres du terrain de foot. Sur les grilles qui l'entourent, les messages de soutien accrochés depuis le 1er janvier ne se comptent plus.

Les gens ont commencé à s'y réunir dès 14h00. Les quelque centaines de personnes rassemblées ont été accueillies par des parents et proches de victimes, qui se sont tenus pendant de longues minutes derrière une bannière blanche. En lettres noires: «Hommage aux victimes de Crans-Montana. Justice et vérité.»

«Nos 156 enfants»

Devant la foule et des dizaines de médias suisses et internationaux, ils ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur colère et leur désarroi. «Nous ne nous mettons pas devant vous pour avoir de la lumière. Lumière doit être faite sur la justice et la vérité», s'est exprimé une mère qui a perdu son fils lors de la tragédie.

Actu et dicton du jour. Crans-Montana: l’aide financière urgente de 10'000 francs par victime n’a pas encore été versée

Actu et dicton du jourCrans-Montana: l’aide financière urgente de 10'000 francs par victime n’a pas encore été versée

«Vous avez certes, tué et blessé des enfants, des jeunes filles et des jeunes hommes, mais vous avez aussi construit une famille, quelque chose d'indestructible», a-t-elle poursuivi.

«Aujourd'hui, je suis la mère de 156 enfants», a à son tour déclaré un autre parent en français, puis en italien, en référence au nombre de victimes du drame, qui a fait 40 personnes décédées et 116 blessés. Plusieurs ont ensuite pris le temps de répondre aux questions des journalistes, parfois en espagnol. Leur message: «Plus jamais ça».

Entre discours et marche silencieuse

Peu après 14h45, les personnes rassemblées se sont mises en marche, guidée par l’organisatrice de l'événement, proche des victimes. Elle tenait dans ses mains un panneau indiquant «Vous n'êtes pas seuls».

Le cortège s'est ensuite déroulé dans les rues de Lutry, alors que plusieurs personnes tenaient des roses blanches dans leurs mains. De nombreuses personnes ont rejoint la marche au fur et à mesure, a constaté une journaliste de Keystone-ATS.

Au pied du Temple de Lutry, la foule, réunie en cercle, était particulièrement dense. Théâtre de brefs discours, le lieu a aussi accueilli les applaudissements de la foule, à la demande d'un parent de victime souhaitant saluer les gens présents.

Actu et dicton du jour. Après l'incendie du «Constellation», la facture va être salée

Actu et dicton du jourAprès l'incendie du «Constellation», la facture va être salée

La foule a ensuite scandé plusieurs fois «Justice et vérité», avant de se remettre en marche, en direction de son point de départ. Le rassemblement, qui a pris fin peu après 15h30, aura réuni environ un millier de participants.

Il s'agit de la deuxième marche blanche organisée à Lutry depuis le drame du Nouvel An. La première, qui s'est déroulée le 4 janvier, avait elle aussi rassemblé environ un millier de personnes.

A Lugano aussi

Une autre marche blanche en souvenir des victimes, plus confidentielle cette fois, s'est déroulée samedi en début de soirée à Lugano. Une cinquantaine de personnes ont défilé en silence des rives du lac vers le parc du centre-ville. Une commémoration a eu lieu en présence d'un représentant de l'Evêché de Lugano et d'un membre du Conseil communal.

La manifestation a eu peu d'échos en raison de son horaire tardif et des nombreux carnavals qui battent leur plein dans tout le Tessin.

