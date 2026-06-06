La Ville de Morges met en évidence son eau potable. Elle propose une exposition pour mieux faire connaître la valeur de l'eau potable et son parcours plus que centenaire, de la nappe phréatique du Morand (au pied du Jura) jusqu'à Morges. «Sans filtre. Les secrets de l'eau précieuse et naturelle de Morges» est à découvrir jusqu'au 30 juin prochain.

Dans une nouvelle exposition, la Ville de Morges s'intéresse à son eau potable (archives). ATS

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Réalisée par la Direction infrastructures et environnement urbain de la Ville, son objectif est «de sensibiliser à notre manière d'utiliser l'eau de consommation», indique-t-elle dans un communiqué. Le public est invité à un petit parcours à l'aide de panneaux didactiques et de casques de réalité augmentée, à l'Espace 81 au centre-ville, de 09h00 à 18h00 du lundi au dimanche.

Cette exposition s'inscrit dans une campagne d'affichage et numérique que mènent les autorités morgiennes pour informer la population sur la valeur de son eau potable. Chaque année, plus de deux millions de mètres cubes d'eau sont distribués aux habitants de Morges. Cette eau provient principalement des eaux souterraines du Morand, réputées pour leur pureté naturelle, est-il expliqué.