À peine élue à l'exécutif de la ville de Zurich, l'ancienne conseillère nationale Céline Widmer (PS) doit réduire son activité. Atteinte d'un cancer du sein diagnostiqué mi-avril, elle doit se soumettre à une radiothérapie.

Céline Widmer (PS) doit réduire son activité. ats

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La tumeur a déjà pu être retirée, indique la municipalité mercredi. Céline Widmer ne doit pas se soumettre à une chimiothérapie. Elle est donc en état de travailler, mais doit suivre une thérapie ambulatoire de rayons pour éviter toute rechute. La nouvelle cheffe des affaires sociales de la ville, âgée de 48 ans, ne pourra donc tenir tous ses rendez-vous de municipale ces deux prochains mois.

Les autres membres de l'exécutif sont prêts à la remplacer à cet égard. Les neuf élus de la municipalité ont tenu leur séance constitutive mercredi sous la présidence du nouveau maire Raphael Golta (PS).