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Les 3000 signatures atteintes Aéroport de Sion : les Valaisans peuvent se préparer à voter

ATS

10.6.2026 - 14:57

Le référendum cantonal lancé contre la mise en oeuvre de la Loi sur la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Sion a obtenu les 3000 signatures requises. Afin d'éviter toute mauvaise surprise au moment de leurs validations , la récolte se poursuit.

Le référendum lancé contre la cantonalisation de l'aéroport de Sion a d'ores et déjà convaincu plus de 3000 personnes (photo d'archives).
Le référendum lancé contre la cantonalisation de l'aéroport de Sion a d'ores et déjà convaincu plus de 3000 personnes (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

10.06.2026, 14:57

10.06.2026, 15:00

Début avril, Les Vert-e-s lançaient un référendum contre la cantonalisation de l'aéroport, avec le soutien du WWF Valais, de l’ATE Valais, du POP, du PS du Haut-Valais et des Jeunes Vert-e-s valaisans. But: permettre à la population de s'exprimer sur la question.

«Nous avons atteint les 3000 signatures la semaine dernière», a révélé, mercredi à Keystone-ATS, Philippe Cina, coprésident des Vert-e-s Valais. «Habituellement, dans une récolte, il faut compter 5% de paraphes non valables, on va viser à en obtenir 3500.» Les signatures seront remises à la Chancellerie cantonale, le 1er juillet.

Par ailleurs, le directeur de l'aéroport, Christophe Chollet, aurait été remercié pour la fin de l’été, selon Le Nouvelliste. Contactée par Keystone-ATS, la Ville de Sion ne commente pas l'information.

Politique – VS. Un référendum lancé contre la cantonalisation de l'aéroport de Sion

Politique – VSUn référendum lancé contre la cantonalisation de l'aéroport de Sion

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