Audit externe en cours Un climat de tension planerait à l'aéroport de Sion

ATS

19.2.2026 - 09:34

Un audit externe est mené actuellement sur l'aéroport de Sion, a révélé Rhône FM jeudi. Selon le média valaisan, les opérations de la base aérienne se déroulent depuis plusieurs mois dans un climat de tension. Les autorités ne font, quant à elles, pas de commentaire.

Le Conseil d’Etat valaisan a transmis au Grand Conseil un projet de loi visant à créer une société de gestion et d’exploitation de l’aéroport de Sion en décembre dernier (image d'illustration).
Le Conseil d'Etat valaisan a transmis au Grand Conseil un projet de loi visant à créer une société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Sion en décembre dernier (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

19.02.2026, 09:34

«Le président de Sion confirme qu'un audit externe est en cours et que M. Christophe Chollet est toujours directeur de l'aéroport de Sion», indique le service de communication de la Ville à Keystone-ATS, revenant sur les informations de la radio locale. «Il n’apporte aucun autre commentaire».

Sur la base de témoignages récoltés dans une enquête menée en plusieurs volets, Rhône FM faisait état, en automne dernier, d'un «climat délétère» et d'une «gouvernance autoritaire» à l'Aéroport de Sion. Interrogées par le média, les autorités communales ne corroboraient pas.

Au niveau politique, cantonal cette fois, un projet de loi visant à créer une société de gestion et d'exploitation du site avait été transmis au Grand Conseil en décembre dernier par le Conseil d'Etat valaisan. Le sujet sera discuté lors de la prochaine session, qui se tient la semaine du 9 mars.

