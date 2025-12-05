  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sécurité Aéroport de Zurich : bientôt la fin de la limitation des liquides

ATS

5.12.2025 - 16:04

Présenter ses produits liquides en quantité limitée et son ordinateur portable avant de prendre l'avion à Zurich ne sera plus nécessaire dès l'été prochain. Le plus grand aéroport de Suisse introduit des scanners de nouvelle génération pour ses contrôles de sécurité.

Aéroport de Zurich: bientôt la fin de la limitation des liquides - Gallery
Aéroport de Zurich: bientôt la fin de la limitation des liquides - Gallery. Grâce à la nouvelle infrastructure de contrôles, les liquides peuvent rester dans les bagages à main et les bacs qui transportent ces derniers sont ramenés automatiquement à leur point de départ, une fois vidés.

Grâce à la nouvelle infrastructure de contrôles, les liquides peuvent rester dans les bagages à main et les bacs qui transportent ces derniers sont ramenés automatiquement à leur point de départ, une fois vidés.

Photo: ATS

Aéroport de Zurich: bientôt la fin de la limitation des liquides - Gallery. Les nouveaux scanners réalisent des images en 3D et non plus seulement en 2D comme les anciens appareils.

Les nouveaux scanners réalisent des images en 3D et non plus seulement en 2D comme les anciens appareils.

Photo: ATS

Aéroport de Zurich: bientôt la fin de la limitation des liquides - Gallery. Les fouilles corporelles sont désormais faites principalement par des scanners.

Les fouilles corporelles sont désormais faites principalement par des scanners.

Photo: ATS

Aéroport de Zurich: bientôt la fin de la limitation des liquides - Gallery
Aéroport de Zurich: bientôt la fin de la limitation des liquides - Gallery. Grâce à la nouvelle infrastructure de contrôles, les liquides peuvent rester dans les bagages à main et les bacs qui transportent ces derniers sont ramenés automatiquement à leur point de départ, une fois vidés.

Grâce à la nouvelle infrastructure de contrôles, les liquides peuvent rester dans les bagages à main et les bacs qui transportent ces derniers sont ramenés automatiquement à leur point de départ, une fois vidés.

Photo: ATS

Aéroport de Zurich: bientôt la fin de la limitation des liquides - Gallery. Les nouveaux scanners réalisent des images en 3D et non plus seulement en 2D comme les anciens appareils.

Les nouveaux scanners réalisent des images en 3D et non plus seulement en 2D comme les anciens appareils.

Photo: ATS

Aéroport de Zurich: bientôt la fin de la limitation des liquides - Gallery. Les fouilles corporelles sont désormais faites principalement par des scanners.

Les fouilles corporelles sont désormais faites principalement par des scanners.

Photo: ATS

Keystone-SDA

05.12.2025, 16:04

05.12.2025, 17:09

Les passagers de l'aéroport de Zurich découvriront les nouveaux scanners progressivement dès lundi prochain. Le rez-de-chaussée, secteur dévolu aux contrôles de sécurité, en sera alors entièrement équipé. Les points de contrôle des autres étages suivront par la suite.

Bouteilles de 2 litres dès l'été 2026

Grâce aux nouveaux scanners, liquides et appareils électroniques peuvent rester dans les bagages. Ils n'ont plus à y être présentés séparément. Les engins détectent les objets en 3D et non plus seulement en 2D. Ce système de détection plus performant équipe déjà plusieurs aéroports dans le monde. Il permet notamment de détecter des explosifs solides et liquides.

«C'est un grand bond en avant dans la technologie des contrôles», s'est réjoui vendredi Reto Lanz, chef adjoint des contrôles de la police de l'aéroport, face aux médias réunis sur place. Une autre innovation attend les voyageurs: une fois le contrôle passé, les conteneurs pour bagages à main retournent automatiquement à leur point de départ.

Travail, pesticides, CFF. Ce qui changera en Suisse dès décembre

Travail, pesticides, CFFCe qui changera en Suisse dès décembre

Pour l'instant, la limitation des produits liquides à des récipients de 100 ml reste en vigueur, en attendant que les quatre étages du secteur des contrôles soient équipés des nouveaux scanners. D'ici à l'été prochain, tous les scanners auront été remplacés. Il sera alors possible de transporter des liquides dans des récipients contenant jusqu'à deux litres. L'Union européenne a levé, depuis l'été dernier, toute limitation en la matière pour les contrôles avec les nouveaux scanners.

Nouvelle détection corporelle

Les centaines d'images réalisées par scanners pour chaque bagage sont analysées dans une pièce séparée en cas de doute ou d'objet suspect. Ce contrôle à distance permet d'accélérer davantage encore le flux des passagers.

Législation. Travail, pesticides, statut S : ce qui va changer en Suisse dès décembre

LégislationTravail, pesticides, statut S : ce qui va changer en Suisse dès décembre

L'acquisition des nouveaux équipements de sécurité coûte 34 millions de francs à l'aéroport. Des scanners de fouille corporelle en font également partie. Ils détectent des objets métalliques et remplacent en grande partie les fouilles manuelles.

Un pictogramme à taille humaine y montre à chaque personne où se placer et comment se positionner. En cas de détection, il indique aussi dans quelle zone du corps un objet suspect se trouve. «Mais il faut continuer à vider ses poches et à enlever sa veste», précise Reto Lanz.

Les plus lus

«Décision historique» : l’UE inflige une amende de 120 millions d'euros à X
Quels adversaires pour la Nati ? Suivez le tirage au sort en direct !
Un camion tombe dans l’Aar près d’Olten
Sébastien Cala se porte candidat pour remplacer Rebecca Ruiz
Les négociations entre Washington et Kiev à Miami sont terminées
Sortie de l’hôpital, Gut-Behrami se projette déjà vers l’avenir !