Le paysage alpin idéalisé a façonné l’identité touristique de la Suisse. Une nouvelle exposition du Forum de l’histoire suisse à Schwyz en retrace l'évolution depuis les «Grands Tours» culturels aux «spots à selfies» incontournables.

Une nouvelle exposition du Forum de l'histoire suisse à Schwyz invite à découvrir l'histoire du tourisme helvétique et à réfléchir à son avenir (archives). ATS

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De simple étape à la fin du XVIIe siècle lors des voyages éducatifs d'aristocrates en route vers l'Italie, la Suisse est devenue une destination classique de vacances, explique jeudi le Forum de l'histoire suisse, mais aussi un lieu convoité des «Instagrameurs». Dès samedi, l'exposition «Tourisme. Destination Suisse» revient sur les étapes de cette transformation.

Sous l'influence des Lumières, les Alpes cessent d'être une simple zone de transit pour devenir un idéal de nature vierge. Des pionniers tels que Goethe ont façonné cette image romantique et sécurisante qui définit encore l'identité touristique de la Suisse aujourd'hui.

L'exposition met aussi en lumière l'âge d'or de l'alpinisme dès le milieu du XIXe siècle, porté par les exploits britanniques sur les sommets de plus de 4000 mètres, et le faste des palaces de la Belle Époque. Mais déjà, des voix critiques dénoncent la «défiguration du paysage» par le nombre croissant de touristes.

Démocratisation et responsabilité

Au XXe siècle, le tourisme de masse s’impose – avec le camping au Tessin ou les vacances de ski en montagne. Aujourd'hui, l'industrie oscille entre succès et responsabilité car le changement climatique, les crises globales et les réseaux sociaux transforment aussi le voyage.

Le secteur est confronté au manque de neige, à l’envolée des résidences secondaires et au surtourisme. Le Forum de l’histoire suisse invite ainsi le public à réfléchir à son propre comportement de voyageur et à l’avenir de la Suisse en tant que destination.

Avec une pointe de nostalgie, le parcours jalonné de bornes interactives démarre dans la zone d’accueil présentée comme une réception d'hôtel. Les visiteurs obtiennent, lors du «check-in», un «budget» de vacances sous la forme de jetons.

Avant même l'inauguration, le public est invité à faire don – via un formulaire disponible sur le site du Forum – de selfies privés de vacances qui deviendront partie intégrante de l’exposition. Une sélection de ces photos rejoindra ensuite, en tant que patrimoine culturel numérique, la collection de photographies du Musée national suisse. L'exposition court jusqu'au 2 mai 2027.

https://www.forumschwyz.ch/tourisme