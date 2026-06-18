  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Exposition A Schwyz, un voyage dans l'histoire de la Suisse touristique

ATS

18.6.2026 - 12:00

Le paysage alpin idéalisé a façonné l’identité touristique de la Suisse. Une nouvelle exposition du Forum de l’histoire suisse à Schwyz en retrace l'évolution depuis les «Grands Tours» culturels aux «spots à selfies» incontournables.

Une nouvelle exposition du Forum de l'histoire suisse à Schwyz invite à découvrir l'histoire du tourisme helvétique et à réfléchir à son avenir (archives).
Une nouvelle exposition du Forum de l'histoire suisse à Schwyz invite à découvrir l'histoire du tourisme helvétique et à réfléchir à son avenir (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.06.2026, 12:00

18.06.2026, 13:02

De simple étape à la fin du XVIIe siècle lors des voyages éducatifs d'aristocrates en route vers l'Italie, la Suisse est devenue une destination classique de vacances, explique jeudi le Forum de l'histoire suisse, mais aussi un lieu convoité des «Instagrameurs». Dès samedi, l'exposition «Tourisme. Destination Suisse» revient sur les étapes de cette transformation.

Sous l'influence des Lumières, les Alpes cessent d'être une simple zone de transit pour devenir un idéal de nature vierge. Des pionniers tels que Goethe ont façonné cette image romantique et sécurisante qui définit encore l'identité touristique de la Suisse aujourd'hui.

L'exposition met aussi en lumière l'âge d'or de l'alpinisme dès le milieu du XIXe siècle, porté par les exploits britanniques sur les sommets de plus de 4000 mètres, et le faste des palaces de la Belle Époque. Mais déjà, des voix critiques dénoncent la «défiguration du paysage» par le nombre croissant de touristes.

Démocratisation et responsabilité

Au XXe siècle, le tourisme de masse s’impose – avec le camping au Tessin ou les vacances de ski en montagne. Aujourd'hui, l'industrie oscille entre succès et responsabilité car le changement climatique, les crises globales et les réseaux sociaux transforment aussi le voyage.

Le secteur est confronté au manque de neige, à l’envolée des résidences secondaires et au surtourisme. Le Forum de l’histoire suisse invite ainsi le public à réfléchir à son propre comportement de voyageur et à l’avenir de la Suisse en tant que destination.

Avec une pointe de nostalgie, le parcours jalonné de bornes interactives démarre dans la zone d’accueil présentée comme une réception d'hôtel. Les visiteurs obtiennent, lors du «check-in», un «budget» de vacances sous la forme de jetons.

Avant même l'inauguration, le public est invité à faire don – via un formulaire disponible sur le site du Forum – de selfies privés de vacances qui deviendront partie intégrante de l’exposition. Une sélection de ces photos rejoindra ensuite, en tant que patrimoine culturel numérique, la collection de photographies du Musée national suisse. L'exposition court jusqu'au 2 mai 2027.

https://www.forumschwyz.ch/tourisme

Les plus lus

Epstein voulait-il divulguer des informations compromettantes sur Trump ?
La Suisse préparait le décor, Versailles a pris la lumière
Une femme se tue en tombant d'une fenêtre
Cristiano Ronaldo est-il devenu un problème pour le Portugal ?
Une vague de drones ukrainiens déferle sur Moscou
Une fillette agressée dans les toilettes de la bibliothèque d’Yverdon