«A-t-on sciemment menti au Parlement et à la population ?»

Cernunnos

Quelques soient les termes scientifiques, universitaires ou intellectuels employés, cet achat d'avions au gouvernement US représente simplement une arnaque digne d'un maquignon véreux. La Confédération s'est fait blousée. Soit elle était naïve comme une oie blanche ou espérait-elle avoir à faire à des interlocuteurs dignes de confiance et responsables. Malheureusement ce n'était pas le cas. Quand on voit qui occupe actuellement la Maison Blanche, on n'a pas de mal à voir à qui on a faire: des marchands peu scrupuleux, avides de mercantilisme facile et peu recommandables !