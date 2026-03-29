La gauche reste majoritaire à la municipalité de Vevey. Les socialistes et les Verts décrochent chacun deux sièges, Décroissance alternative (da) ne compte plus qu'une élue. Le PLR signe son retour au sein de l'exécutif.

La socialiste Laurie Willommet a terminé en tête du deuxième tour de l'élection à la municipalité (archives). ATS

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Sans surprise, la socialiste Laurie Willommet a terminé en tête dimanche lors du deuxième tour de l'élection à la municipalité. Elle obtient 57,03% des voix (2661) devant l'écologiste Antoine Dormond (2501), tous deux des sortants. Johanne-Saskia Gay (PS) fait son entrée à l'exécutif, gagnant un deuxième siège socialiste.

Après le retrait de l'ancien syndic Yvan Luccarini après son mauvais score du premier tour, Décroissance alternative ne se retrouve plus qu'avec un seul siège, celui de la sortante Gabriela Kämpf, arrivée en septième et dernière position. Figure cantonale de la gauche radicale, la députée Elodie Lopez n'est pas élue. Les deux Vert-e-s sortants – Antoine Dormond et Alexandra Melchior – obtiennent un nouveau mandat.

Si la majorité reste clairement à gauche, le PLR réussit à placer un de ses candidats, Patrick Bertschy. Le sortant centriste de Vevey Libre Pascal Molliat conserve son siège. Ce qui n'est pas le cas du Vert'libéral Vincent Imhof, qui rate sa réélection de 30 voix. Avec quatre femmes, l'exécutif devient en outre à majorité féminine.