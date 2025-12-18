  1. Clients Privés
Dès 2026 A Yverdon-les-Bains, les nuits seront à nouveau illuminées non-stop

ATS

18.12.2025 - 15:40

A compter du 1er janvier prochain, l'éclairage public sera allumé toute la nuit sans interruption à Yverdon-les-Bains (archives).



La Municipalité d'Yverdon-les-Bains (VD) a décidé de réactiver l'éclairage public sur l'ensemble du territoire communal dès le 1er janvier 2026. Il sera allumé toute la nuit sans interruption. Depuis juin 2025, l'extinction de nuit prévalait de 01h00 à 04h30 du dimanche soir au jeudi soir. Les nuits du vendredi et du samedi restaient illuminées.

Keystone-SDA



Dans le cadre des économies d'énergie prises à l'automne 2022, hormis le secteur de la gare, qui reste allumé en permanence, l'éclairage public avait été éteint en semaine de 01h00 à 05h00 du matin, et le week-end de 02h30 à 05h00 du matin. En 2024, le centre-ville avait été maintenu allumé, puis étaient intervenus les assouplissements de juin dernier.

«Cette nouvelle décision s'inscrit dans la continuité des adaptations engagées depuis 2024, à la suite des mesures d'extinction mises en place lors de la crise énergétique et des enseignements tirés des évaluations menées auprès de la population», indique jeudi la deuxième ville du canton de Vaud dans son infolettre hebdomadaire.

A compter du 1er janvier prochain, l'éclairage public sera donc allumé toute la nuit sans interruption. Là où un éclairage dynamique est déjà en place, celui-ci sera activé, permettant une gestion intelligente de la luminosité lors du passage de piétons, explique la Municipalité.

Le déploiement de l'éclairage public à LED et son pilotage se poursuit progressivement sur l'ensemble de la ville, notamment pour remplacer les ampoules au sodium et au mercure encore restantes, précise-t-elle encore.

