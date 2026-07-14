Le marché immobilier zurichois fait à nouveau parler de lui: dans le quartier du Seefeld, un appartement meublé de deux pièces d’une superficie de 60 mètres carrés est proposé à 6 490 francs par mois. Certes, de nombreux extras sont inclus, mais ce prix reste néanmoins exceptionnellement élevé par rapport à d'autres appartements de luxe.

C'est dans cet immeuble que cet appartement de deux pièces est proposé à la location.

Se loger à Zurich 6'500 francs par mois pour un deux pièces: luxe ou folie ?

Le fait que le marché immobilier devienne de plus en plus inabordable n'est plus une surprise pour grand monde. Pourtant, on trouve régulièrement sur les sites immobiliers des annonces qui laissent pantois. C'est notamment le cas d'une annonce concernant un appartement situé dans le quartier du Seefeld à Zurich.

Un appartement de deux pièces d'une surface habitable de 60 mètres carrés est proposé à 6 490 francs par mois. Oui, vous avez bien lu. Environ six mille cinq cents francs pour un appartement de deux pièces.

Spacieux et moderne

Dans l'annonce, l'appartement est décrit comme suit : « Une touche de confort supplémentaire – avec une terrasse sur le toit unique en son genre qui redéfinit la vie urbaine. Cet appartement exceptionnel répond aux exigences les plus élevées et séduit par son agencement spacieux, ses matériaux haut de gamme et son design exclusif. »

L'appartement est déjà meublé. Google

Cet appartement situé dans le quartier du Seefeld à Zurich est proposé comme un logement de luxe entièrement meublé. Il comprend une chambre séparée dotée d'un lit queen size à sommier à ressorts et d'une fenêtre de toit, ainsi qu'une cuisine design équipée d'un réfrigérateur, de quatre plaques de cuisson, d'un four, d'un congélateur et d'un lave-vaisselle.

La place de parking doit être louée en supplément

L'annonce met en avant comme atout principal la « grande terrasse sur le toit offrant une vue panoramique à 360 degrés ». On y trouve un salon en rotin et une table à manger pouvant accueillir jusqu'à six personnes. Un lave-linge/sèche-linge, des placards encastrés et un débarras en sous-sol sont également inclus.

L'appartement dispose d'une terrasse sur le toit. Google

Le loyer comprend l'eau, l'électricité, le chauffage, le Wi-Fi haut débit, un bouquet Zattoo Premium de 250 chaînes, ainsi qu'un service de ménage hebdomadaire incluant le changement des draps et des serviettes et le ramassage des ordures. Ceux qui souhaitent disposer d'une place de parking devront toutefois débourser davantage. Une place de parking peut être louée en supplément pour 300 francs par mois, plus 8,1 % de TVA.

Des biens comparables à un prix plus avantageux

Interrogée par blue News, l'agence immobilière n'a pas souhaité s'exprimer sur le prix ni sur la demande concernant cet appartement. Cependant, un coup d'œil sur les plateformes immobilières à la recherche de biens comparables montre que cet appartement situé dans le quartier du Seefeld est proposé à un prix nettement plus élevé que les autres.

Une annonce pour un appartement à Oerlikon se distingue également par son loyer élevé. Avec ses 123 mètres carrés, il offre toutefois deux fois plus de surface habitable et ne coûte « que » 450 francs de plus que celui du Seefeld. La description précise : « Cet appartement triplex de 3,5 pièces situé aux derniers étages (25e-27e) de l’Oerlikon One Living allie un style de vie moderne à une terrasse panoramique à couper le souffle. » L'appartement dispose d'une terrasse panoramique avec vue sur les Alpes et la ligne d'horizon de Zurich.

Cet appartement est également meublé. Le prix comprend un abonnement gratuit d'un an à la salle de sport, des réductions au restaurant situé dans le même immeuble, ainsi qu'un service de ménage et de blanchisserie. L'appartement coûte 6 940 francs par mois.

Ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas débourser 6 500 francs par mois pour un appartement trouveront toutefois à Zurich des appartements dans des immeubles neufs et modernes pour un prix nettement inférieur. Un 3,5 pièces d'une surface habitable de 67 mètres carrés dans le 4e arrondissement est proposé à 2 900 francs par mois.