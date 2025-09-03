  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fédéralisme Écoles alémaniques : le Conseil fédéral pourrait intervenir pour défendre le français

ATS

3.9.2025 - 17:35

L'abandon du français précoce dans les écoles alémaniques inquiète sous la Coupole fédérale. Dans des réponses publiées mercredi, le Conseil fédéral est prêt à intervenir si les cantons ne respectent pas les principes fondamentaux de la politique linguistique suisse, dans l'intérêt de la cohésion nationale.

Le recul de l’enseignement du français à l'école dans certains cantons de Suisse alémanique remet aussi en question le concordat HarmoS (photo d’illustration).
Le recul de l’enseignement du français à l'école dans certains cantons de Suisse alémanique remet aussi en question le concordat HarmoS (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.09.2025, 17:35

Dans des interpellations, les conseillers nationaux Valérie Piller Carrard (PS/FR) et Martin Candinas (Centre/GR) se montrent préoccupés face à la remise en question de l'enseignement du français à l'école dans certains cantons de Suisse alémanique. Dernier exemple en date: le Parlement zurichois a adopté lundi une motion en ce sens.

Rappelant que le plurilinguisme est une caractéristique essentielle de la Suisse et impérative pour assurer la cohésion nationale, le gouvernement estime problématique de reporter l'enseignement du français de l'école primaire à l'école secondaire. D'autant plus que l'enseignement d'une deuxième langue nationale dès le primaire est compris dans la stratégie intercantonale en matière d'enseignement des langues.

Amour interdit. «C'était une décision nécessaire» - Nestlé cumule les déboires !

Amour interdit«C'était une décision nécessaire» - Nestlé cumule les déboires !

Cela remet aussi en question le concordat HarmoS. La stratégie et la coordination ont été élaborées et confirmées dans le cadre de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique, rappelle le Conseil fédéral.

En dernier recours

Il dit suivre la situation et être en contact étroit avec les cantons. Il privilégie le dialogue pour garantir l'harmonisation de l'enseignement des langues et préserver la compréhension entre les communautés linguistiques.

«Continuons le combat». A huit jours de sa probable chute, Bayrou refuse de dire au revoir

«Continuons le combat»A huit jours de sa probable chute, Bayrou refuse de dire au revoir

Toutefois, il rappelle que la Constitution suisse autorise et astreint la Confédération à légiférer dans la mesure nécessaire si les cantons ne remplissent pas leur mandat constitutionnel d'harmonisation. Si un abandon du compromis linguistique se profile, le Conseil fédéral se mobilisera et définira la suite de la procédure. Cependant, un renforcement du cadre juridique fédéral n'interviendra qu'en dernier recours.

Les plus lus

Drame sur l’A14 : une camionnette franchit la glissière et percute le trafic inverse
Trump fait son retour avec une surprenante conférence de presse : les 5 points clés
Une femme de 80 ans dépouillée d’une montre valant plusieurs dizaines de milliers de francs
«Suite à des incidents sur la ligne d'arrivée, il n'y aura pas de vainqueur»
Moscou menace d'atteindre «militairement» ses objectifs
Harcelée par un corbeau, une enseignante se suicide le jour de la rentrée