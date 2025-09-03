L'abandon du français précoce dans les écoles alémaniques inquiète sous la Coupole fédérale. Dans des réponses publiées mercredi, le Conseil fédéral est prêt à intervenir si les cantons ne respectent pas les principes fondamentaux de la politique linguistique suisse, dans l'intérêt de la cohésion nationale.

Le recul de l’enseignement du français à l'école dans certains cantons de Suisse alémanique remet aussi en question le concordat HarmoS (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans des interpellations, les conseillers nationaux Valérie Piller Carrard (PS/FR) et Martin Candinas (Centre/GR) se montrent préoccupés face à la remise en question de l'enseignement du français à l'école dans certains cantons de Suisse alémanique. Dernier exemple en date: le Parlement zurichois a adopté lundi une motion en ce sens.

Rappelant que le plurilinguisme est une caractéristique essentielle de la Suisse et impérative pour assurer la cohésion nationale, le gouvernement estime problématique de reporter l'enseignement du français de l'école primaire à l'école secondaire. D'autant plus que l'enseignement d'une deuxième langue nationale dès le primaire est compris dans la stratégie intercantonale en matière d'enseignement des langues.

Cela remet aussi en question le concordat HarmoS. La stratégie et la coordination ont été élaborées et confirmées dans le cadre de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique, rappelle le Conseil fédéral.

En dernier recours

Il dit suivre la situation et être en contact étroit avec les cantons. Il privilégie le dialogue pour garantir l'harmonisation de l'enseignement des langues et préserver la compréhension entre les communautés linguistiques.

Toutefois, il rappelle que la Constitution suisse autorise et astreint la Confédération à légiférer dans la mesure nécessaire si les cantons ne remplissent pas leur mandat constitutionnel d'harmonisation. Si un abandon du compromis linguistique se profile, le Conseil fédéral se mobilisera et définira la suite de la procédure. Cependant, un renforcement du cadre juridique fédéral n'interviendra qu'en dernier recours.