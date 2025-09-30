  1. Clients Privés
Enquête pénale Abus sexuels: Ex-député argovien toujours en détention préventive

ATS

30.9.2025 - 13:26

Détenu depuis deux ans, l'ancien député UDC au Grand Conseil argovien Patrick Frei voit sa détention préventive prolongée à nouveau de six mois. Il est fortement soupçonné d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.

KEYSTONE

Keystone-SDA

30.09.2025, 13:26

30.09.2025, 13:32

Le Ministère public argovien confirme à Keystone-ATS une information révélée par la radio alémanique SRF. En revanche, il ne donne aucun nouveau détail, pour l'instant, sur l'avancement de la procédure ni sur la nature exacte des faits reprochés.

L'autorité d'enquête devrait, cependant, réclamer une peine de prison relativement longue contre l'ancien député. Le code de procédure pénale exige, en effet, que la durée de la détention préventive ne dépasse pas celle de la peine infligée à l'issue d'un procès. Dans le cas contraire, le principal intéressé doit être dédommagé.

L'ancien député a siégé au Grand Conseil argovien durant deux ans. Il en a démissionné lors de l'ouverture de la procédure pénale contre lui. Il se trouve en détention préventive depuis septembre 2023. Si le Ministère public ne boucle pas son enquête dans les mois à venir, sa détention préventive peut à nouveau être prolongée de six mois.

