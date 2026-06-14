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«Mesure corrective» Accès au service civil restreint dès mi 2027, selon Guy Parmelin

ATS

14.6.2026 - 17:22

Les mesures pour restreindre l'accès au service civil entreront en vigueur mi-2027, a annoncé dimanche le ministre de l'économie et de la formation Guy Parmelin à l'issue de la votation. Il ne s'agit pas de supprimer ou de dévaloriser le service civil, a-t-il assuré.

Les mesures pour restreindre l'accès au service civil entreront en vigueur mi-2027 (archives).
Les mesures pour restreindre l'accès au service civil entreront en vigueur mi-2027 (archives).
ats

Keystone-SDA

14.06.2026, 17:22

«La réforme est une mesure corrective», a souligné M. Parmelin. Le service civil a été introduit en 1992 pour les objecteurs de conscience. «Il s'est mué en phénomène de masse». Et d'autres motifs sont devenus déterminants pour le choix du service civil.

Celui-ci doit rester une exception à la règle qui veut que tout homme suisse fasse un service militaire. La réforme doit supprimer les avantages indésirables dont bénéficient les civilistes par rapport aux militaires», a souligné le président de la Confédération.

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