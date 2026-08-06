Un motocycliste a été blessé dans un accident de la circulation qui s'est produit à Oberwald mardi, sur la route du Grimsel en direction de Gletsch (VS). La Police cantonale et le Ministère public ont lancé un appel à témoins.

Valais Un motocycliste grièvement blessé sur la route du Grimsel: la police lance un appel à témoins

L'incident a eu lieu mardi après-midi vers 16h00 à proximité du virage dit «Steinerkehre», précise la Police cantonale valaisanne dans un communiqué jeudi. «Dans une légère courbe à droite, pour une raison que l’enquête devra déterminer, il a chuté et s’est retrouvé sur la voie de circulation opposée.»

Après avoir reçu les premiers soins sur place, le conducteur de la moto blessé a été héliporté à l'Hôpital de l'Ile à Berne.