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Signature au Bürgenstock Cassis : «La Suisse a un rôle à jouer» dans le dialogue entre Washington et Téhéran

ATS

17.6.2026 - 16:59

Berne entend jouer un rôle dans la suite des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis. La Suisse peut intervenir dans la phase de discussions de détail, a déclaré Ignazio Cassis mercredi, à deux jours de la signature officielle prévue au Bürgenstock.

Cassis estime que la Suisse peut mettre à profit son savoir-faire, une fois le protocole d'accord signé, lors des discussions de détail.
Cassis estime que la Suisse peut mettre à profit son savoir-faire, une fois le protocole d'accord signé, lors des discussions de détail.
ATS

Keystone-SDA

17.06.2026, 16:59

17.06.2026, 17:05

«Nous nous réjouissons évidemment» de l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran, a déclaré Ignazio Cassis mercredi en marge d'une conférence de l'OSCE à Vienne. Il s'agit toutefois encore d"'un premier pas».

«Nous devons attendre quelques semaines pour voir si le cessez-le-feu tient», la situation également avec le Liban et Israël restant incertaine. Mais la Suisse peut mettre à profit son savoir-faire, une fois le protocole d'accord signé, lors des discussions de détail, a déclaré le Tessinois. Berne représente les intérêts américains en Iran depuis 1979.

Jusqu'à présent, le Pakistan et le Qatar ont été des acteurs clés dans la conclusion de l'accord. Le détroit d'Ormuz devrait rouvrir complètement ces prochains jours. Mais des points clés ne sont pas encore clarifiés.

«L'Iran ne doit pas avoir le nucléaire»

C'est le cas du dossier nucléaire. «Nous ne voulons pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. Ce point n'est pas encore résolu», a déclaré la ministre autrichienne Beate Meinl-Reisinger, qui participait à un panel en présence du ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis.

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Une cérémonie de signature du protocole d'accord est prévue vendredi au Bürgenstock (NW). Y participeront le négociateur en chef iranien Mohammad Bagher Ghalibaf et le vice-président américain JD Vance, et d'après ce dernier, possiblement Donald Trump.

Les trois hommes ont déjà signé électroniquement le document, «très général», d'environ «une page et demie» selon JD Vance. Les deux camps se sont donné deux mois pour parvenir à un accord final.

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