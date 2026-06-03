Economiesuisse estime que l'accusation de travail forcé portée par le gouvernement américain contre la Suisse est «totalement infondée». La Suisse a mis en place des dispositions légales contre le travail forcé, a déclaré mercredi l'économiste en chef Rudolf Minsch lors d'une conférence de presse.

Les nouvelles menaces américaines en matière de droits de douane ne sont pas une surprise aux yeux de Rudolf Minsch, économiste en chef. KEYSTONE

Economiesuisse estime que l'accusation de travail forcé portée par le gouvernement américain contre la Suisse est «totalement infondée». La Suisse a mis en place des dispositions légales contre le travail forcé, a déclaré mercredi l'économiste en chef Rudolf Minsch lors d'une conférence de presse. ATS

Les nouvelles menaces américaines en matière de droits de douane ne sont pas une surprise, a déclaré M. Minsch. Economiesuisse s'attendait à ce que le gouvernement du président américain Donald Trump cherche de nouveaux moyens de maintenir une partie des droits de douane. Donald Trump entendrait ainsi remplacer les droits de douane précédemment prélevés en vertu d'une loi d'urgence, que la Cour suprême des États-Unis a déclarés invalides.

«Pas déterminante»

La menace actuelle de droits de douane punitifs de 12,5% à l'encontre de la Suisse ne constitue pas un choc majeur pour les entreprises locales, a déclaré M. Minsch. En effet, la différence par rapport aux droits de douane punitifs de 10% qui menacent l'UE n'est «pas vraiment déterminante».

Les entreprises suisses pourraient d'une manière ou d'une autre économiser ces 2,5% de différence dans un délai raisonnable ou trouver des solutions alternatives. Elles pourraient également répercuter ces coûts sur leurs clients.

La situation est très différente de celle de l’année dernière. A l’époque, Trump avait imposé des droits de douane punitifs de 39% à la Suisse, tandis que l’UE s’en était tirée avec 15%. «C’était le coup de grâce», a déclaré M. Minsch. Des différences aussi importantes ne sont pratiquement plus compensables.

La sécurité de planification est plus importante qu'une différence de droits de douane de 2,5%, a déclaré M. Minsch. Si une sécurité de planification était possible, les entreprises pourraient s'y adapter.