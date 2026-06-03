  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Droits de douane Accusations de travail forcé «infondées», selon Economiesuisse

Economiesuisse estime que l'accusation de travail forcé portée par le gouvernement américain contre la Suisse est «totalement infondée». La Suisse a mis en place des dispositions légales contre le travail forcé, a déclaré mercredi l'économiste en chef Rudolf Minsch lors d'une conférence de presse.

3.6.2026 - 15:17

Economiesuisse estime que l'accusation de travail forcé portée par le gouvernement américain contre la Suisse est «totalement infondée». La Suisse a mis en place des dispositions légales contre le travail forcé, a déclaré mercredi l'économiste en chef Rudolf Minsch lors d'une conférence de presse.

Les nouvelles menaces américaines en matière de droits de douane ne sont pas une surprise aux yeux de Rudolf Minsch, économiste en chef.
Les nouvelles menaces américaines en matière de droits de douane ne sont pas une surprise aux yeux de Rudolf Minsch, économiste en chef.
KEYSTONE

Economiesuisse estime que l'accusation de travail forcé portée par le gouvernement américain contre la Suisse est «totalement infondée». La Suisse a mis en place des dispositions légales contre le travail forcé, a déclaré mercredi l'économiste en chef Rudolf Minsch lors d'une conférence de presse.

03.06.2026, 15:17

Les nouvelles menaces américaines en matière de droits de douane ne sont pas une surprise, a déclaré M. Minsch. Economiesuisse s'attendait à ce que le gouvernement du président américain Donald Trump cherche de nouveaux moyens de maintenir une partie des droits de douane. Donald Trump entendrait ainsi remplacer les droits de douane précédemment prélevés en vertu d'une loi d'urgence, que la Cour suprême des États-Unis a déclarés invalides.

«Pas déterminante»

La menace actuelle de droits de douane punitifs de 12,5% à l'encontre de la Suisse ne constitue pas un choc majeur pour les entreprises locales, a déclaré M. Minsch. En effet, la différence par rapport aux droits de douane punitifs de 10% qui menacent l'UE n'est «pas vraiment déterminante».

Les entreprises suisses pourraient d'une manière ou d'une autre économiser ces 2,5% de différence dans un délai raisonnable ou trouver des solutions alternatives. Elles pourraient également répercuter ces coûts sur leurs clients.

La situation est très différente de celle de l’année dernière. A l’époque, Trump avait imposé des droits de douane punitifs de 39% à la Suisse, tandis que l’UE s’en était tirée avec 15%. «C’était le coup de grâce», a déclaré M. Minsch. Des différences aussi importantes ne sont pratiquement plus compensables.

La sécurité de planification est plus importante qu'une différence de droits de douane de 2,5%, a déclaré M. Minsch. Si une sécurité de planification était possible, les entreprises pourraient s'y adapter.

Ce que ça signifie exactement. Les nouveaux droits de douane mondiaux entrent en vigueur

Ce que ça signifie exactementLes nouveaux droits de douane mondiaux entrent en vigueur

Les plus lus

Anthony et Alain-Fabien condamnés à des amendes avec sursis
Bouclier fiscal mal appliqué : 202 millions perdus, selon l'Etat
Avec «son» Mondial 2026, Gianni Infantino va-t-il tout perdre ?
Le zoo de Zurich euthanasie un éléphanteau
Baisse de fréquentation : la Migros va fermer quatre restaurants
Encore un séisme à Paris : Aryna Sabalenka éliminée en quarts !